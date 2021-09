Escrementi di topi nelle classi dei bambini: chiusa una scuola materna a Roma I controlli sono scattati ieri mattina dopo la segnalazione di un genitore preoccupato. I Carabinieri del Nas e il personale sanitario dell’Asl hanno tempestivamente ispezionato i locali: escrementi di roditori si trovavano in più aule di una scuola materna di Roma. Il Dirigente Scolastico ha sospeso le attività e disposto la disinfestazione dell’edificio.

A cura di Luca Ferrero

Con la ripresa delle attività scolastiche arrivano i primi problemi. Una scuola materna di Roma è stata chiusa ieri mattina, ma non per contagi o focolai legati al Covid. Questa volta è colpa dei topi e dalla mancata attenzione all'igiene dei locali. Uno scenario abbastanza nauseante e nocivo per la salute: escrementi di roditore sono stati trovati in diverse aule della scuola comunale dell'infanzia della capitale dai Nuclei Antisofisticazione e Sanità dei Carabinieri. Il Dirigente Scolastico ha subito deciso di chiudere le porte dell'istituto e di rimandare a casa i bambini.

Controlli dopo la segnalazione di un genitore

Nella prima mattinata di ieri è arrivata la chiamata di un genitore preoccupato. Nell'accompagnare il figlio a scuola, ha notato subito che qualcosa non andava: in alcuni angoli dell'aula c'erano delle sostanze che facevano pensare ad escrementi animali. Dopo l'allarme, l'intervento dei militari è stato tempestivo. I Nuclei Antisofisticazione e Sanità dei Carabinieri hanno ispezionato con estrema attenzione tutti i locali della scuola materna insieme al personale del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Asl Roma 3. Tristi i risultati degli accurati accertamenti: escrementi di roditore erano presenti sui pavimenti di varie aule dell'istituto.

Il Dirigente sospende le attività

Le verifiche, portate a termine dai militari del Nas romano e dei sanitari della Asl locali, hanno accertato la presenza delle feci di origine animale ma non la presenza dei roditori stessi. Al Dirigente Scolastico della scuola dell'infanzia non restava altra scelta: ha comunicato a genitori ed insegnanti l'immediata sospensione delle attività. L'edificio scolastico è stato chiuso per le operazioni necessarie: sanificazione e disinfestazione di tutti i locali, con la speranza che i topi non tornino a fare visita ai bambini.