Esce per cercare asparagi sui monti della Ciociaria e viene trovato morto Luigi Marcoccia, un pensionato di 75 anni residente a Veroli, è stato trovato senza vita sui monti della Ciociaria dove era andato per cercare asparagi. Cosa sia successo è ancora tutto da capire.

A cura di Giorgia Venturini

Era uscito per cercare asparagi sui monti della Ciociaria quando è stato trovato morto poco dopo. Cosa sia successo è ancora tutto da chiarire. Al momento è certo che Luigi Marcoccia, un pensionato di 75 anni residente a Veroli, è stato trovato senza vita nella serata di ieri lungo i tornanti della strada provinciale che collega Fiuggi agli Altipiani di Arcinazzo. Subito è scattata la macchina dei soccorsi ma purtroppo per lui non c'è stato più nulla da fare.

Disposta l'autopsia sul corpo

Sull'accaduto stanno indagando gli agenti del commissariato di Fiuggi unitamente alla Procura di Frosinone: resta ancora da capire se Marcoccia sia rimato vittima di un malore o sia caduto e il forte impatto con il suolo gli abbia provocato la morte. A notare il corpo dell'anziano sono stati dei passanti che hanno immediatamente dato l'allarme al 113. La procura ha disposto l'autopsia sul corpo: verrà svolta dal medico legale domani 2 maggio presso l'obitorio di Fiuggi.

