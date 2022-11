Esce fuori di strada con l’auto e si ribalta: morto un 59enne di Cisterna di Latina Un uomo di 59 anni è morto oggi in via Le Pastine, nel territorio di Sermoneta, dopo essere uscito di strada con l’auto. L’ipotesi è che abbia avuto un malore.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un uomo di cinquantanove anni è morto questo pomeriggio in un incidente stradale avvenuto lungo via Le Pastine, in provincia di Latina. Secondo le prime informazioni, l'uomo era alla guida della sua Fiat Panda quando, per cause ancora in via di accertamento, ha perso il controllo della macchina, finendo fuori strada e ribaltandosi su un fianco. Per il 59enne, di cui non sono state diffuse le generalità, non c'è stato nulla da fare, è morto praticamente sul colpo subito dopo essere uscito fuori strada. Ciò che è noto è che era originario di Cisterna di Latina, mentre il sinistro è avvenuto nel territorio di Sermoneta.

Sul posto, oltre al personale del 118, sono arrivati anche gli agenti della Polizia locale, che hanno indagato sul sinistro insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre la vittima dall'abitacolo. Da capire se il magistrato disporrà l'autopsia sulla salma del 59enne scomparso in modo così tragico, oppure deciderà di restituirla subito alla famiglia, in modo che possa organizzare subito il funerale.

Dalle prime ipotesi sembra che il 59enne abbia perso il controllo della macchina a causa di un malore. I soccorsi sono arrivati sul posto immediatamente, allertati dagli altri automobilisti che hanno subito dato l'allarme, sperando servisse per salvare l'uomo. Purtroppo così non è stato: quando i vigili del fuoco lo hanno estratto dall'abitacolo hanno sperato fosse ancora vivo, ma era già deceduto in seguito all'impatto. Ogni tentativo di rianimazione è stato vano. A quel punto il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.