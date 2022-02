Esce di strada con l’auto e si ribalta: morto sul colpo il rugbista 22enne Yuri Damin Per il giovane Yuri Damin non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente.

A cura di Natascia Grbic

È uscito di strada con la sua auto ieri sera, ribaltandosi e schiantandosi violentemente contro l'asfalto. Non ce l'ha fatta a sopravvivere al tragico incidente stradale che lo ha visto coinvolto ieri sera: Yuri Damin, giovane di appena 22 anni residente a Pontinia, è morto prima dell'arrivo dei soccorsi, che hanno sperato fino all'ultimo di poterlo salvare. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo del 22enne dalla macchina diventata un groviglio di lamiere, e i carabinieri della locale stazione, per i rilievi del caso. Yuri Damin si trovava in macchina da solo al momento dell'incidente: secondo le prime informazioni, inoltre, non sarebbero coinvolte altre auto. Le cause dell'incidente, avvenuto verso le 20.30, sono ancora in corso di accertamento.

Incidente a Pontinia, morto Yuri Damin: il cordoglio di amici e familiari

Yuri Damin era molto conosciuto nella sua Pontinia. Giocava a rugby ed era stimato e benvoluto da tutti. Familiari e amici ancora non riescono a credere all'immensa tragedia che si è abbattuta su di loro. "Ci ha lasciati Yuri Damin , uno dei nostri giovani ragazzi che ha militato prima nelle giovanili e appena diciannovenne nella nostra Senior – il messaggio di cordoglio lasciato dal Rugby club Latina – Un giovane pieno di vita, uno di quelli la cui semplicità e vivacità si fanno notare positivamente all interno di un Club… uno di quelli pronti a fare squadra e a creare gruppo! Ciao Damin, la tua forza e voglia di vivere rimarrà con noi e per noi un esempio. Le più sentite condoglianze a mamma Monica, papà Mario, sorella Julia e tutta la famiglia.