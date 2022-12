Esce dal supermercato senza pagare e lancia barattolo di Nutella contro il direttore: naso fratturato Stando a quanto ricostruito, un 30enne, residente in provincia di Latina, è entrato all’interno di un supermarket in zona Tomba di Nerone a Roma, ha preso alcuni prodotti dagli scaffali ed è uscito senza pagare.

A cura di Enrico Tata

Esce dal supermercato senza pagare e lancia un barattolo di Nutella al direttore. Un ragazzo di 30 anni dovrà rispondere per questo episodio di tentata rapina e lesioni.

Stando a quanto ricostruito, il giovane, residente in provincia di Latina, è entrato all'interno di un supermarket in zona Tomba di Nerone, ha preso alcuni prodotti dagli scaffali ed è uscito senza pagare. Quando il titolare del supermercato gli ha chiesto di recarsi alle casse o di restituire la merce, l'uomo ha reagito lanciandogli un barattolo di Nutella sul volto. Poi lo ha preso a calci e a pugni, lasciandolo a terra privo di sensi. L'indagato è stato identificato e arrestato dai carabinieri della stazione di Roma Tomba di Nerone, che hanno eseguito l'indagine sotto il coordinamento dei pm della procura di Roma. Dopo aver ricevuto la notifica dell'arresto con un provvedimento firmato dal gip del tribunale di Roma, il 30enne è stato trasferito in carcere, dove rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il procedimento "versa nella fase delle indagini preliminari per cui l’indagato deve considerarsi innocente sino alla condanna definitiva", ricordano i carabinieri in una nota stampa.

Il direttore del supermercato è stato soccorso dai sanitari del 118, che hanno provveduto ad accompagnarlo al pronto soccorso. Stando a quanto si apprende, ha riportato la frattura del seno mascellare e altre lesioni giudicate guaribili dai medici in trenta giorni.