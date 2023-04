Esce da un locale con la sciarpa della Juve e viene colpito con un tirapugni: caccia agli aggressori Era uscito da un locale all’Eur indossando la sciarpa della Juventus: dopo una lite lo avrebbero aggredito con un tirapugni. Indagini in corso.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

È accaduto nella nottata di sabato scorso, 8 aprile 2023, in piazzale dell'Agricoltura, in zona Eur. All'uscita di un locale un ragazzo di 21 anni di Torino è stato aggredito da due persone armate di tirapugni. Il 21enne avrebbe riportato diverse lesioni per curare le quali è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Eugenio, che dista poco meno di tre chilometri dal luogo dell'aggressione.

Oltre ai soccorsi, sul posto sono arrivati in breve tempo anche gli agenti della polizia per rintracciare gli autori e il movente dell'assalto. Da non escludere la possibilità di un'aggressione per motivi calcistici: il 21enne indossava al collo una sciarpa della sua squadra del cuore, la Juventus, che quella stessa sera aveva giocato all'Olimpico contro la Lazio.

Le ferite e le indagini

Subito dopo l'aggressione, il ragazzo è stato trasportato all'ospedale Sant'Eugenio dove medici e infermieri hanno valutato le lesioni riportate con un codice giallo e giudicate guaribili in alcuni giorni. Il ventunenne è stato ferito al volto, ad una mano e ad un braccio.

Sul caso stanno indagando gli agenti della polizia: secondo le prime informazioni raccolte, il ragazzo stava indossando una sciarpa della Juventus al momento del pestaggio. In quella stessa serata, come anticipato, la squadra aveva giocato allo stadio Olimpico contro la Lazio: per questa ragione gli inquirenti non escludono che la lite, poi sfociata nell'aggressione, sia cominciata per motivi legati alla partita di calcio.

Soltanto accertamenti potranno confermare il movente e, eventualmente, l'identità dei due aggressori. Nel frattempo, i poliziotti, oltre a raccogliere le testimonianze della vittima e del personale del locale, stanno passando in rassegna le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza per cercare di riuscire a fare chiarezza sul caso.