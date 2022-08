Esce a raccogliere fiori dopo temporale, 56enne cade nel dirupo: trovata morta dopo ore di ricerche A lanciare l’allarme è stata la famiglia, che non l’ha vista rientrare. La donna è stata trovata morta dai carabinieri dopo ore che la stavano cercando.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Una donna di 56 anni è stata trovata morta all'interno di un dirupo nella Valle del Comino. Da ore i carabinieri la stavano cercando, sperando di trovarla in vita. Così purtroppo non è stato. La salma della 56enne è stata trasferita presso l'obitorio di Sora per il primo esame esterno da parte del medico legale, che dovrà accertare le cause del decesso.

Residente a Roma, la donna era in vacanza ad Alvito per passare alcuni giorni di riposo e relax. La 56enne era uscita nella giornata di ieri dopo il violento temporale che si era abbattuto nella zona. Voleva andare a cercare fuori e piante particolari, che aveva saputo essere proprio vicino al punto in cui è stata trovata. L'ipotesi più probabile è che sia inciampata a causa del terreno bagnato e che sia caduta nel dirupo, precipitando per quindici metri. L'altra possibilità è che abbia avuto un malore e non sia riuscita a chiamare qualcuno per dare l'allarme ed essere soccorsa.

A trovare la donna sono stati i carabinieri della stazione di Alvito e della compagnia di Sora, che cercavano la signora da ore. A dare l'allarme è stata la famiglia, che quando non l'ha vista rientrare a casa si è preoccupata. Erano ore che la 56enne sarebbe dovuta tornare, e mano a mano che passava il tempo cresceva l'apprensione da parte dei suoi familiari, che hanno temuto il peggio. Dopo ore di ricerche, la notizia che nessuno avrebbe mai voluto ricevere, con la donna trovata morta in fondo al dirupo.

Le indagini proseguono, anche se la dinamica dell'accaduto sembra abbastanza chiara. I funerali saranno celebrati nei prossimi giorni, non appena il magistrato darà il nulla osta.