Esce a cogliere gli asparagi, scivola e batte la testa: morto il 67enne Rocco Marzano Rocco Marzano, ex impiegato comunale, era molto conosciuto a Monte San Biagio, dove abitava. Ieri, verso le 12, è andato a cogliere gli asparagi ma è morto in un tragico incidente.

A cura di Natascia Grbic

Era uscito per cercare asparagi, ma è scivolato ed è caduto, battendo la testa. Per Rocco Marzano, 67enne ex impiegato del Comune da poco in pensione, c'è stato purtroppo nulla da fare. Ha perso immediatamente conoscenza ed è morto lì sul dirupo, durante quella che credeva fosse solo l'ennesima giornata serena da passare all'aria aperta. I funerali dell'uomo, conosciuto da tutti e benvoluto nel paese, si sono tenuti oggi. La dinamica di quanto accaduto è risultata immediatamente chiara, e non è stata disposta nessuna autopsia sul corpo dell'uomo, che è stato restituito immediatamente alla famiglia per le esequie.

Rocco Marzano era conosciuto da tutti a Monte San Biagio. Ex impiegato comunale, sono in tanti a ricordarlo in questo momento sui social, condividendo aneddoti sulla sua vita e piccoli ricordi di momenti passati insieme.

"Il mio vicino di casa, dopo la benedetta pensione, ha continuato con la sua passione a coltivare la terra – scrive un amico – Aveva una cura maniacale per i suoi limoni, il terreno sempre pulito curato nei minimi particolari. Quando lo vedevo passare, il primo saluto era il suo. Ciao Rocco".

Leggi anche Ai domiciliari litiga con la moglie e frattura un arto al suocero che vuole farli chiarire

A notare il corpo di Rocco erano stati diversi passanti che hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118, i Carabinieri di Monte San Biagio e la Polizia Locale. Per il 67enne però, non c'è stato nulla da fare. Quando i soccorritori lo hanno raggiunto era già morto e non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Tutta la comunità lo piange, ricordandolo come un uomo buono e gentile, amante della natura e della vita all'aria aperta.