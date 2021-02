Un ragazzo di 26 anni ha tentato di violentare una donna nel centro per l'emergenza freddo di Latina. Bloccato dagli altri volontari della struttura, che hanno poi chiamato la polizia, è stato arrestato e condotto in carcere. Il tentato stupro è avvenuto l'altro ieri: il 26enne voleva entrare nel centro senza mascherina, ma è stato bloccato da una volontaria che gli ha detto di indossare i dispositivi di protezione individuale come previsto dal Dpcm per contenere il contagio da coronavirus. Da lì, è stato un attimo: il 26enne è andato su tutte le furie, si è abbassato i pantaloni e ha cominciato a inseguire la donna, che è fuggita in un'altra stanza del dormitorio. Il 26enne l'ha raggiunta, l'ha palpeggiata e ha provato a violentarla. Un'esperienza da incubo per la volontaria, abusata dall'ennesimo uomo che agisce violenza contro le donne, una spirale che soprattutto in questi giorni sembra non avere fine.

Tenta di violentare volontaria centro freddo, arrestato

Le urla della donna hanno attirato i suoi colleghi, che sono intervenuti per bloccare il 26enne, completamente fuori controllo. Quando ha visto i volontari ha preso un tondino di ferro e ha provato ad aggredirli, fortunatamente senza riuscire a ferire nessuno. Una volta arrivati i poliziotti della Squadra volante è stato fermato e portato negli uffici di polizia, dove è stato sottoposto agli accertamenti di rito e arrestato. È risultato avere numerosi precedenti penali a suo carico, dopodiché è stato portato nel carcere di Latina, dove è attualmente detenuto a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Sotto shock la volontaria per il tentativo di violenza subito, in pieno giorno e mentre stava lavorando per la comunità.