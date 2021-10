Enrico Michetti entra in Campidoglio per incontrare Virginia Raggi Un incontro istituzionale in Campidoglio tra Enrico Michetti e la sindaca uscente Virginia Raggi, per velocizzare i tempi e mettersi subito al lavoro in caso di vittoria. Il candidato del centrodestra vedrà i fascicoli aperti di Roma. Michetti: “Apertura che faccio con tutti i cittadini romani”.

A cura di Alessia Rabbai

Enrico Michetti è entrato in Campidoglio e stamattina incontrerà Virginia Raggi. Un appuntamento istituzionale quello tra il candidato del centrodestra e la sindaca uscente, che verterà sui fascicoli aperti di Roma. Un incontro informativo e simbolico importante, che, in caso di vittora, permetterebbe a Michetti di accelerare i tempi e mettersi subito al lavoro. "L'apertura la faccio a tutti i cittadini di Roma. L'incontro con Raggi è un incontro istituzionale per parlare dei fascicoli aperti, perché lei è stata sindaco cinque anni – ha detto Michetti ai microfoni di Radio 24. E ha ribadito – Nessun tentativo di apparentamento. Prendiamo voti da una parte di chi ha votato Calenda e dall'altra da chi ha votato Raggi". Nei giorni scorsi Virginia Raggi ha chiamato per congratularsi entrambi i candidati Michetti e Gualtieri finiti al ballottaggio previsto il 17 e 18 ottobre, quando i cittadini torneranno a votare nella seconda tornata per scegliere in definitiva chi sarà il sindaco di Roma.

Raggi ha chiamato Michetti e Gualtieri

Raggi ha incontrato Michetti oggi, ma sono in corso i contatti anche con il candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri e non si esclude che i due possano vedersi la prossima settimana, come si apprende da fonti Cinque Stelle. Tutti hanno dichiarato che sono esclusi apparentamenti ufficiali in vista del ballottaggio. Per quanto riguarda la spartizione dei voti da parte dei sostenitori dei due candidati uscenti, Raggi salutando i romani dopo essere arrivata quarta e uscita dalla corsa al Campidoglio al primo turno, ha detto pubblicamente ai romani che non darà indicazioni di voto, ma che chi l'ha sostenuta potrà votare liberamente per il candidato che preferisce. Calenda invece ha già detto esplicitamente in un'intervista alla trasmissione ‘Otto e Mezzo' in onda su LA7, che voterà per Gualtieri "perché mi corrisponde di più", ma senza dare indicazioni di voto.