Enorme incendio in un autodemolitore sulla Casilina: stop alla fermata ‘Due Leoni’ della linea C Paura questo pomeriggio presso la via Casilina, in zona Due Leoni/Fontana Candida. Un incendio di vaste dimensioni si è sviluppato all’interno di un autodemolitore. Le operazioni di spegnimento dei Vigili del Fuoco sono lunghe e ancora in corso, la colonna di fumo è visibile da chilometri di distanza. Sul posto la Polizia Locale, che ha disposto la chiusura della strada.

A cura di Natascia Grbic

Un vasto incendio è scoppiato questo pomeriggio a Roma in un autodemolitore vicino la Casilina. Il rogo si è sviluppato in via Giarratana intorno alle 17.30: sul posto, tre squadre dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme enormi che si sono sviluppate tra le vetture. Diverse le pattuglie della Polizia Locale VI Gruppo Torri che hanno chiuso la via Casilina in entrambe le direzioni tra via Siculiana e via delle Due Torri per garantire la sicurezza al transito veicolare e agevolare l’intervento di Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Un'alta colonna di fumo ha interessato la zona della Casilina, ed è visibile a diversi chilometri di distanza. L'aria nella zona è irrespirabile. In via precauzionale è stato disposto lo stop alla fermata della linea C della metropolitana Due Leoni/Fontana Candida. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Non sembra che al momento vi siano persone ferite nell'incendio.

In tutto, fanno sapere i vigili del fuoco, "sono circa 50, gli interventi per incendi di sterpaglie e nelle zone boschive, effettuati nella giornata odierna dai Vigili del Fuoco, su tutto il territorio di Roma e provincia. Civitavecchia, Santa Marinella, Anzio, Marino Velletri, Tivoli e la periferia di Roma, le zone maggiormente interessate".

Foto di Reporter Montesacro

Sono numerosi gli incendi che negli ultimi giorni sono scoppiati nella città di Roma. Vaste aree verdi che in pochissimo tempo prendono fuoco, con le fiamme che si propagano nelle zone fino quasi a lambire le abitazioni, con grande paura dei residenti. Solo l'altro giorno un uomo di 52 anni è stato salvato dagli agenti della Polizia di Stato: era rimasto bloccato in un casolare circondato dalle fiamme nella zona della Serpentara. Stordito dal fumo, aveva quasi perso conoscenza e non riusciva a uscire per mettersi in salvo. Una volta portato fuori dal casolare e lontano dall'incendio, è stato affidato alle cure del 118.