"Auditorium Parco della Musica Ennio Morirono". L'ennesima gaffe social dell'amministrazione Raggi viaggia questa volta nella newsletter ‘La sindaca informa': caricata sul sito web di Roma Capitale, è stata corretta poco dopo. Ma non abbastanza in tempo da non essere notata. La notizia è riportata da la Repubblica: il quotidiano sostiene che questa svista potrebbe costare cara alla persona che si è occupata della newsletter e che non ha evidentemente ricontrollato bene i titoli di testo. Sembra infatti che Raggi, furiosa, abbia deciso per il trasferimento immediato, sulla scia di quanto già accaduto con la targa dedicata al presidente Carlo Azeglio Ciampi, che per un (altro) era diventato Azelio. E così, dopo l'arena di Nimes scambiata per il Colosseo, la Basilica di San Pietro confusa per l'Anfiteatro Flavio, e la targa sbagliata per Ciampi, l'ennesima gaffe riguarda Ennio Moricone, non risparmiato evidentemente da un correttore automatico e da una non mai avvenuta seconda rilettura del testo.

La gaffe di Raggi sulla ‘cupola del Colosseo'

L'ultima gaffe di Virginia Raggi è avvenuta solo qualche giorno fa. In occasione dell'evento di presentazione del Ds Automobile 78° Open d'Italia di Golf, prestigioso torneo internazionale che si terrà a Roma alla fine dell'estate, tra il 2 e il 5 settembre del 2021, la sindaca Virginia Raggi ha dichiarato che dal "green", come viene indicato il campo da golf, si può ammirare la "cupola del Colosseo". Sicuramente un lapsus, dato che la sindaca molto probabilmente avrebbe voluto dire la ‘Basilica di San Pietro', conosciuta a Roma anche come ‘er cupolone'.