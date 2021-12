Emergenza rifiuti, Gualtieri: “Quartieri ancora critici, Roma non ancora pulita come merita” Il bilancio del piano di pulizia straordinaria di Roma è positivo, secondo il sindaco Roberto Gualtieri ma, ha ammesso il primo cittadino, ci sono ancora alcuni quartieri che presentano criticità.

A cura di Enrico Tata

"Non abbiamo fatto alcuna promessa, le promesse si fanno in campagna elettorale. Questa amministrazione ha preso l'impegno, come priorità assoluta, quello di ripulire la città il più possibile. E lo abbiamo fatto. Nessuno di noi pensava che in meno di due mesi saremmo riusciti a risolvere il problema dei rifiuti a Roma. Nessuno l'ha mai pensato. Sappiamo benissimo che c'è moltissimo ancora da fare". Il bilancio del piano di pulizia straordinaria di Roma è positivo, secondo il sindaco Roberto Gualtieri ma, ha ammesso lo stesso primo cittadino, non tutti i quartieri della Capitale c'è stato un sensibile miglioramento della situazione o comunque questo miglioramento non è stato percepito dai cittadini: "Il Piano ha consentito di migliorare la pulizia nella Città, anche se restano situazioni critiche in alcune zone. Questi primi progressi devono quindi essere consolidati, estesi e rafforzati con azioni di natura strutturale per raggiungere il livello di eccellenza che Roma merita", ha dichiarato Gualtieri presentando i risultati del piano da lui voluto.

Gualtieri: "Roma sicuramente più pulita, alcune criticità restano"

Roma, secondo il sindaco, è sicuramente più pulita rispetto a due mesi fa, sebbene in alcuni quartieri le criticità non mancano: gli interventi straordinari hanno riguardato in particolare 1200 strade per 6mila chilometri complessivi, è stata incrementata la raccolta ordinaria e sono stati potenziati i centri di raccolta per i rifiuti ingombranti.

Per Gualtieri il piano ha dovuto fronteggiare diverse difficoltà iniziali "dovute all’insufficienza degli sbocchi, all’inadeguatezza del meccanismo di raccolta delle Utenze non Domestiche (Und) e alle condizioni di operatività della flotta". Grazie all'accordo con i sindacati per fronteggiare l'aumento di produzione di rifiuti durante le vacanze di Natale, Ama ha potuto mettere in campo 500 operatori in più ogni giorno e questo grazie al rinvio delle ferie e dei permessi dei lavoratori. Rispetto al 2020 l'incremento del personale è stato dell'8 per cento. La raccolta settimanale dei rifiuti, da inizio novembre a oggi, è stata incrementata di quasi 2mila tonnellate (si è passati da 16mila tonnellate a 18mila tonnellate).

Il sindaco ha spiegato che per consolidare i miglioramenti prodotti da questo piano si lavorerà su tre aspetti: il primo, nei prossimi 6 mesi, prevede la "reingegnerizzazione dei processi di raccolta" (a partire da quella differenziata) spazzamento e lavaggio e la riprogettazione dei servizi". Il secondo, nel medio periodo, verterà sulla valorizzazione degli impianti esistenti e sull'individuazione dei percorsi di ampliamento degli impianti. Entro cinque anni, il terzo aspetto, verranno realizzati gli ambienti necessari a chiudere a Roma il ciclo dei rifiuti.