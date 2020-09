Nelle ultime settimane nel Lazio si sta assistendo a un lieve ma costante aumento dei ricoveri di casi confermati di Covid-19. Per questo motivo la Regione Lazio ha attivato la ‘Fase 6' nella gestione dell'emergenza legata alla pandemia da coronavirus: da ieri è stata infatti riattivata la rete ospedaliera per permettere alla sanità laziale di fronteggiare una eventuale seconda ondata. Attualmente, spiega la Regione Lazio in una circolare, 563 pazienti sono ricoverati nei reparti Covid e 36 in terapia intensiva "con un elevato indice di occupazione nei Reparti Covid che si rileva più contenuto in Terapia Intensiva e Semintensiva". Per rispondere a questo aumento di ricoveri ospedalieri, la ‘Fase 6' prevede l'attivazione di 866 posti per ricoveri ordinari in reparti Covid, 200 posti in terapia intensiva e 60 in terapia subintensiva.

La rete Covid della Regione Lazio

La rete Covid della Regione Lazio mette a disposizione circa 2500 posti in totale per i pazienti affetti dalla malattia da Covid-19. Attualmente, come anticipato, sono stati attivati circa mille posti per fronteggiare un aumento, come detto, soprattutto dei ricoveri ordinari. Al Columbus dell'ospedale Gemelli, il Covid Hospital 2, alcuni medici hanno dichiarato che i reparti, in effetti, cominciavano ad essere pieni.

Questa la rete ospedaliera Covid attivata per la ‘Fase 6':

Gli hub (i nodi) della rete:

Istituto Spallanzani: 241 posti in totale, di cui 206 posti ordinari e 35 in terapia intensiva

Columbus – Covid Hospital 2: 159 posti, di cui 100 ordinari più 59 in terapia intensiva

Policlinico Umberto I: 174 posti, di cui 136 posti di cui 24 in terapia intensiva e 14 in terapia sub intensiva

Le strutture spoke:

Celio: 150 posti, di cui 119 ordinari, 21 in terapia intensiva e 29 di terapia subintensiva

Istituto Casalpalocco: 110 posti, di cui 62 ordinari, 30 in terapia intensiva e 18 di terapia subintensiva

Israelitico: 44 posti ordinari

Villa Tiberia Hospital: 32 posti ordinari

Ospedali con reparti di malattie infettive:

Sant'Andrea: 10 posti ordinari

Tor Vergata: 52 posti, di cui 48 ordinari e 4 di terapia intensiva

Belcolle di Viterbo: 24 posti, di cui 18 ordinari e 6 di terapia intensiva

De Lellis di Rieti: 20 posti, di cui 14 ordinari e 6 di terapia intensiva

Spaziani di Frosinone: 20 posti, di cui 14 ordinari e 6 di terapia intensiva

Goretti di Latina: 52 ordinari e 6 di terapia intensiva

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù: 30 posti ordinari e 3 di terapia intensiva