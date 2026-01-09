Emanuela Orlandi, la compagna di banco che disse le piaceva un amico del fratello: “Non ricordo nulla”

"Non ricordo" è il modo in cui ha risposto l'ex compagna di classe di Emanuela Orlandi, Caterina Fanello, alle domande della Commissione bicamerale d'inchiesta sulla scomparsa della quindicenne cittadina vaticana il 22 giugno del 1983. Fanello ieri è stata audita insieme ad un'altra compagna di classe, Fabiana Valsecchi. Tutte e tre da adolescenti frequentavano la stessa classe al Convitto nazionale Vittorio Emanuele II.

Fanello non ricorda alcune dichiarazioni fatte alla scomparsa di Emanuela Orlandi

Il presidente della Commissione, il senatore Andrea De Priamo, durante l'audizione di ieri in un passaggio ha ricordato che in un verbale risalente al periodo della scomparsa di Emanuela, Fanello ha dichiarato che "aveva un interesse verso un amico del fratello, un certo Alberto" e che al tempo stesso alla ragazza "era stato dato il soprannome di suora, perché non aveva ragazzi o fidanzatini" così riporta Il Messaggero. Fanello ieri ha risposto: "Non ricordo nessuna delle due cose, ma non vedo la contraddizione".

Secondo Fanello la scomparsa della sua ex compagna di banco sarebbe una vicenda estranea all'ambiente della scuola: "Non ho idea di che cosa possa essere successo a Emanuela, aspettiamo che qualcun altro ce lo dica. Non credo che possa essersi fidata di uno sconosciuto". Alla Commissione ha spiegato: "Non mi viene in mente alcuna criticità riconducibile alla classe che frequentavamo né alla scuola di per sé. All'epoca avevamo quindici anni e non avevamo gli strumenti per metabolizzare quanto accaduto".

Fabiana Valsecchi: "Io e mia sorella avvicinate da due uomini"

Oltre a Fanello ieri la Commissione ha audito anche un'altra compagna di classe di Emanuela Orlandi, Fabiana Valsecchi. Ha raccontato che daragazzine mentre era con sua sorella nel quartiere Prati sono state avvicinate da due uomini: "Ci chiesero se volevamo fare una pubblicità con dei compensi, facemmo al tempo anche una descrizione agli inquirenti, uno dei due aveva un frangettone e gli occhiali scuri, erano a bordo di una macchina scura, forse una Bmw di colore blu".