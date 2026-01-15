roma
Elicottero sorvola la stazione Termini, controlli straordinari dopo le aggressioni

Nel primo pomeriggio del 15 gennaio un elicottero ha sorvolato la stazione Termini di Roma. Il questore ha disposto un servizio di controllo straordinario.
A cura di Alessia Rabbai
Un elicottero sorvola la stazione Termini a Roma e l'area circostante il centro storico, dopo le aggressioni avvenute nei giorni scorsi, che vedono tra le vittime un funzionario del Ministero delle Imprese e del Made In Italy. Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 15 gennaio, residenti e cittadini al lavoro negli uffici hanno udito un elicottero nella zona del centro storico a ridosso della stazione Termini.

Come appreso da Fanpage.it si tratta di un servizio di controllo straordinario proprio su Termini. Si tratta nello specifico di controlli disposti con ordinanza del questore di Roma Roberto Massucci, a seguito da quanto stabilito durante il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Roma Lamberto Giannini. Controlli con elicottero che si sono svolti anche ieri.

