Elicottero si ribalta durante l’atterraggio e poi prende fuoco: tragedia sfiorata a Fiano Romano

Presso l’aviosuperficie ‘Aeroclub Tucano’ a Pantano un elicottero privato si è prima ribaltato durante le fasi di atterraggio e poi ha preso fuoco.

Tragedia sfiorata a Fiano Romano, provincia di Roma. Presso l'aviosuperficie ‘Aeroclub Tucano' a Pantano un elicottero privato si è prima ribaltato durante le fasi di atterraggio e poi ha preso fuoco. Secondo quanto ricostruito, il pilota del velivolo avrebbe perso il controllo probabilmente a casa delle forti raffiche di vento che in quel momento stavano interessando la zona.

Nessun ferito, per fortuna

Per fortuna non si registrano feriti. L'equipaggio dell'elicottero, infatti, è riuscito a mettersi in salvo da solo. Stando a quanto riporta Welcome To Favelas, l'incidente si è verificato durante una sessione di addestramento.

Sul posto carabinieri e vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Fiano Romano e i vigili del fuoco di Montelibretti, che si sono occupati di spegnere le fiamme.