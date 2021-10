Elezioni Roma, Paolo Ferrara (M5s): “Abbandonati da nostri elettori, dobbiamo capire perché” Paolo Ferrara è il consigliere comunale più votato nelle liste dei cinque stelle. Nel Movimento è ora dell’autocritica e della riflessione dopo il risultato alle amministrative della sindaca uscente Virginia Raggi che ha conquistato solo un quarto posto perdendo la possibilità di andare al ballottaggio.

A cura di Simona Berterame

Paolo Ferrara, grillino di ferro della prima ora, è tra i pochi del Movimento 5 stelle a poter ambire ad avere un posto in aula Giulio Cesare. Manca il ballottaggio quindi i risultati non sono ancora definitivi ma il dato certo oggi è che la sindaca uscente Virginia Raggi si è fermata al 19,1% e conquistando un desolante quarto posto. Non va meglio nei 15 Municipi della Capitale: solo nel VI (per una manciata di voti) i pentastellati sono riusciti a raggiungere il ballottaggio.

Abbiamo raggiunto telefonicamente Ferrara per porgli alcune domande a due giorni dal voto delle amministrative.

Ora è il momento della riflessione e dell’autocritica. Indubbiamente qualcosa si è andato storto

La maggior parte delle persone che non sono andate a votare hanno penalizzato il Movimento 5 stelle perché parliamo di cittadini che ci avevano votato nel 2016. Qualche voto è andato logicamente perso ma l'astensionismo ha giocato un ruolo importante. La nostra riflessione deve ripartire proprio da qui, riconquistare queste persone e riportarle dalla nostra parte. Si tratta di un terreno fertile, abbiamo una buona possibilità di recuperare e ricostruire qualcosa partendo dai cittadini che hanno scelto di non recarsi alle urne. Dobbiamo capire cosa è andato storto ma anche come ci hanno interpretato le persone. Siamo stati sotto assedio in Campidoglio, la stampa ci ha massacrato soprattutto i primi mesi. I giornali si sono soffermati spesso sui lati negativi senza mai parlare dei nostri successi.

Questa però è una critica alla stampa più che autocritica

No ma sicuramente dobbiamo fare autocritica, probabilmente partendo dal rapporto con i giornalisti. Non credo che sia tutta colpa della stampa, assolutamente

Anche ad Ostia il risultato è stato deludente

Ostia merita un ragionamento a parte, serve un'analisi molto più profonda. Lì nel 2016 avevamo vinto con numeri importantissimi e oggi il nostro candidato si è fermato a poco più del 20 per cento.

Partiamo dal suo dato personale, lei è passato da oltre 3500 preferenze a poco meno di mille. Cosa è successo?

Sicuramente è un voto più basso ma in linea con il dato in generale su tutta Roma. Il mio risultato rispecchia le difficoltà che abbiamo avuto nella Capitale

La sindaca uscente Virginia Raggi secondo lei accetterà o meno di restare come consigliera semplice in assemblea capitolina?

Io mi auguro che lei rimanga insieme a noi per tutelare il lavoro che è stato fatto in questi 5 anni, averla sarebbe una garanzia. Il nostro ruolo in Campidoglio sarà questo, controllare che tutti i progetti avviati siano portati avanti e non abbandonati in un angolo.

La sindaca ha rispedito al mittente le richieste di appoggio da parte di Gualtieri. E’ d’accordo con non dare indicazioni di voto? Anche se questo potrebbe voler dire lasciare la città alla destra

Sono d'accordo con la sindaca quando dice che le persone non sono pacchetti da spostare da una parte all'altra ma anche con Conte quando dice "ai ballottaggi mai con la destra". Ma da qui a dare un sostegno a Gualtieri ce ne passa. Dobbiamo sicuramente trovare una sintesi in questi dieci giorni.