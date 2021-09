Elezioni Roma, Michetti insiste: “Non sono un medico non faccio appello per vaccinarsi” “Io mi sono vaccinato, ma non ho competenze nel settore, mi sono affidato ai miei sanitari. Non si possono fare appelli se non si hanno competenze. Gli appelli possono farli solo i soggetti con titoli scientifici adeguati”, ha detto ancora una volta il candidato sindaco di Roma del centrodestra, Enrico Michetti.

Il candidato sindaco di Roma del centrodestra, Enrico Michetti, rifiuta ancora ancora una volta di rivolgere ai suoi elettori, e in generale a tutti i cittadini della Capitale, un appello a favore della vaccinazione anti Covid. "Non sono un farmacologo o un medico. Io mi sono vaccinato, ma non ho competenze nel settore, mi sono affidato ai miei sanitari. Non si possono fare appelli se non si hanno competenze. Gli appelli possono farli solo i soggetti con titoli scientifici adeguati", la sua giustificazione in diretta a Radio Capital. Lo stesso concetto lo ha ribadito qualche minuto più tardi anche ai microfoni di SkyTg24: "Io mi sono vaccinato due volte, ho il green pass. Mi sono rivolto a un sanitario per chiedere se era opportuno che facessi il vaccino o meno. La scienza mi dice che è opportuno fare il vaccino, però io non sono un tecnico, io non posso occuparmi di un farmaco di cui non conosco la composizione, per cui non posso invitare qualcuno a farlo. Questo rientra in una libertà e una consapevolezza di ciascuno di noi. Io non posso imporre a qualcuno di fare qualcosa che sia contro i suoi desideri".

Anche da Raggi nessun appello pro vaccino anti Covid

Il candidato del centrodestra aveva già fatto dichiarazioni quasi identiche in altre due occasioni. Il 27 agosto scorso si era espresso con queste parole: "Io sono un giurista. Invitare qualcuno a somministrazione di un farmaco di cui non conosco nulla è superficiale. Posso solo dare mio esempio, mi sono vaccinato due volte e ho green pass". E ancora, il 27 luglio aveva detto: "Anche da sindaco non farei appelli pro vaccino, rispetto la libertà di scelta di ognuno". Insomma, da Michetti, a quanto pare, non arriveranno appelli pro vaccino. Ma probabilmente, stando alle sue recenti dichiarazioni, non arriveranno neanche dalla sindaca in carica e candidata del Movimento 5 Stelle Virginia Raggi. Anche la prima cittadina, infatti, si è sempre rifiutata di fare appelli espliciti per la vaccinazione. Anzi, neanche si è vaccinata: "Io non sono una no vax. Mi attengo alla legge e ai consigli medici. Ho ancora gli anticorpi molto alti e al momento mi dicono che il vaccino ancora non è da fare. Il tema è medico, lasciamo parlare i medici. Appello alla vaccinazione? Io mi sento di dire: ciascuno si rivolga al proprio medico e faccia ciò che gli consiglia. La vaccinazione non deve diventare un tema elettorale".