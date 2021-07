Enrico Michetti, candidato di centrodestra alla corsa al Campidoglio è al 34% dei consensi, mentre mentre il vincitore delle primarie e candidato di centrosinistra Roberto Gualtieri è al 27,2%. Questi i dati emersi da Monitor Italia, il sondaggio elaborato da Tecnè con l'Agenzia Dire, che rivelano come tra i due candidati ci siano 7,4 punti di distanza. Dal sondaggio inoltre risulta come un cittadino elettore su due si astenga dallo sbilanciarsi o come sia ancora incerto nell'eprimersi, circa il 47,6%. Si tratta di dati emersi tramite interviste svolte lo scorso primo luglio su un campione di ottocento casi tra i cittadini nel Comune di Roma, che in autunno si recheranno alle urne a votare.

Sondaggio Tecnè: le percentuali dei candidati sindaci di Roma

Secondo il sondaggio Tecnè e dell'Agenzia Dire Enrico Michetti è primo con il 34,6% dei consensi, con Fratelli d’Italia al 21,8%, la Lega al 9,1%, Forza Italia al 4% e altre liste per Michetti all’1,2%. Secondo è posizionato Roberto Gualtieri con il 27,2% dei consensi; il Pd ottiene un 22,4% e altre liste con Gualtieri segnano un 6%. Alla terza posizione c'è Virginia Raggi, che ottiene solo un 18,8% e un M5s al 13,7%, altre liste con Raggi al 4,1%. Dopo la sindaca grillina c'è il leader di Azione Carlo Calenda con il 15,3%, consenso più alto rispetto alla somma del 7% di Azione e del 6,4% di altre liste con Calenda.

Raggi 94esima nella classifica dei sindaci italiani del Sole 24 Ore

Virginia Raggi nella classifica dei sindaci italiani elaborata dal Sole 24 Ore è 94esima, primo il sindaco di Bari Antonio Decaro, ultimo il sindaco di Catania, Salvo Pogliese. Una posizione che Raggi condivide, a pari merito, con la sindaca Cinque Stelle di Torino, Chiara Appendino. Nella rilevazione dello scorso anno Raggi vantava un gradimento del 38 per cento, quest'anno è aumentato al 43 per cento. Il trend è in crescita, ma la sindacadi Roma resta agli ultimi posti di questa classifica.