Elezioni Roma, Gualtieri chiude campagna elettorale con Letta a Primavalle: “Roberto sarà sindaco” “Se non vinciamo noi, vincono le destre. Se non vinciamo noi a Roma, sarà Giorgia Meloni. E se saranno Meloni, FdI e la Lega a festeggiare il 18 ottobre non sarà una buona notizia per Roma, per l’Italia e per tutti noi”, ha detto Enrico Letta sul palco allestito a Primavalle, periferia nord della Capitale.

Il segretario del Partito democratico è salito sul palco insieme a Roberto Gualtieri per la chiusura della campagna elettorale del candidato del centrosinistra. Se Gualtieri dovesse vincere, ha detto ancora Letta, "potremmo raccontare che queste elezioni non sono solo amministrative ma che siamo in grado di interpretare un centrosinistra unito e vincente e questa sarà la prova generale delle prossime elezioni politiche. Il voto per Roberto non sarà solamente per farlo sindaco al ballottaggio ma per portarlo nelle migliori condizioni al secondo turno. Sarà una corsa bella e impegnativa anche per il futuro della nostra coalizione. Gualtieri sperimenterà un lavoro impegnativo nel dimostrare che e' attorno a noi che si costruisce la coalizione che vince".

Gualtieri: "Ce la metteremo tutta"

Dal canto suo il candidato sindaco ha attaccato Virginia Raggi: "L'idea che Roma non sia mai stata governata così male come in questi anni accomuna tutti. Queste ultime ore saranno importantissime, ce la metteremo tutta con la consapevolezza che abbiamo unito il centrosinistra e abbiamo costruito un clima umano e di fiducia, partendo dal rapporto con le persone. Abbiamo fatto pochi grandi eventi, ma tanta strada nei quartieri. E' stata una scelta giusta e importante. A inizio campagna elettorale visto sentimento cupa rassegnazione, ma poi gradualmente ho visto i romani e le romane avere voglia di cambiare. Cambieremo Roma tutti insieme con la partecipazione e con il noi, e non con l'uomo solo al comando. La città deve essere pulita ma deve anche essere protagonista delle grandi sfide del futuro".

Le elezioni domenica 3 e lunedì 4 ottobre

Ricordiamo che le elezioni amministrative si terranno nelle giornate di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021. Domenica si voterà dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Per l'eventuale ballottaggio (che però è praticamente una certezza) si voterà il 17 e il 18 ottobre.