Chi ha vinto le elezioni a Roma, proiezioni: Michetti tra 40,8 e 42,8%, Gualtieri tra 57,2 e 59,2% Sono cominciate a uscire le proiezioni di voto sulle elezioni comunali 2021 a Roma. In base alle prime elaborazioni su seggi campione realizzate da Swg per La7, Enrico Michetti sarebbe tra il 40,8 e il 42,8%, mentre Roberto Gualtieri tra il 57,2 e il 59,2%. Risultati certi si avranno solo stasera, quando saranno state scrutinate le schede di tutti i municipi.

A cura di Natascia Grbic

Secondo la prima proiezione realizzata da Opinio per Rai su una copertura del 7%, il candidato del centro destra Enrico Michetti avrebbe ottenuto il 40,9% delle preferenze, mentre il candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri sarebbe in vantaggio con il 59,1% delle preferenze. La seconda proiezione di Opinio per Rai, che stavolta ha coperto un campione del 39%, vede sempre Roberto Gualtieri in vantaggio con il 59,9% delle preferenze, ed Enrico Michetti secondo con il 40,1%.

La prima proiezione Swg per La7

Sono cominciate a uscire le proiezioni di voto sulle elezioni comunali 2021 a Roma. In base alle prime elaborazioni su seggi campione realizzare da Swg per il TgLa7, Enrico Michetti avrebbe ottenuto tra il 40,8 e il 42,8% delle preferenze, mentre Roberto Gualtieri tra il 57,2 e il 59,2%. Si tratta delle prime proiezioni, effettuate su una copertura del 10%. Ricordiamo che risultati certi si avranno solo stasera, quando saranno state scrutinate le schede di tutti i municipi. Entrambi i candidati seguiranno lo spoglio dai rispettivi comitati elettorati. Altissima l'astensione a queste elezioni, la più alta mai registrata a Roma. Ieri sera alle 23 aveva votato solo il 30,87% degli aventi diritto. Oltre sei punti percentuali i meno rispetto al primo turno, dove comunque l'affluenza è stata molto bassa, soprattutto nelle periferie. Il municipio dove si è votato di più è stato in secondo, l'unico dove il numero dei votanti è rimasto pressoché invariato rispetto agli altri anni.

A contrapporsi al ballottaggio sono il candidato del centrodestra Enrico Michetti e il candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri. Al primo turno a essere in vantaggio è stato Michetti, che ha ottenuto il 30,14% delle preferenze, mentre Gualtieri era arrivato secondo con il 27,03%. Terzo è arrivato il leader di Azione Carlo Calenda, con il 19,81% delle preferenze, mentre quarta, con il 19,9% dei voti, è arrivata la sindaca uscente Virginia Raggi, molto lontana dai voti ottenuti nel 2016 quando era stata eletta prima cittadina. Carlo Calenda ha votato ieri, durante il primo giorno del ballottaggio: il leader di Azione aveva dichiarato che avrebbe votato per Roberto Gualtieri, anche se non ha dato indicazione di voto ai suoi elettori. Non ha dichiarato nulla Virginia Raggi, che si è recata alle urne solo nella giornata di oggi.