Elezioni regionali Lazio, presidente di seggio sorpresa a rubare dalla borsetta di una scrutatrice La donna, 60 anni, è stata rimossa dal suo incarico e allontanata dalla scuola dove era stata nominata. Il fatto sarebbe avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 12 febbraio.

A cura di Enrico Tata

Una presidente di seggio è stata sorpresa a rubare nella borsetta di una scrutatrice che lavorava insieme a lei in un seggio nella frazione di Tre Cancelli ad Anzio. La donna, 60 anni, è stata rimossa dal suo incarico e allontanata dalla scuola dove era stata nominata. Il fatto, stando a quanto si apprende, sarebbe avvenuto nella mattina di oggi, domenica 12 febbraio 2023, nel corso delle operazioni di voto, pochi minuti dopo l'apertura del seggio. La scrutatrice ha sorpreso la presidente mentre frugava nella sua borsa. La giovane ha chiesto spiegazioni, stando a quanto riporta il Messaggero, e la donna non ha saputo dare una spiegazione. La scrutatrice a quel punto ha chiamato gli agenti di polizia che sorvegliavano il seggio. Questi ultimi hanno allontanato la presidente dal seggio e le operazioni di voto sono state sospese fino alla nomina di un nuovo presidente di sezione. Poi sono riprese senza problemi.

I primi dati sull'affluenza di oggi

Intanto cominciano ad arrivare i primi dati sull'affluenza: nel Lazio alle ore 12 ha votato il 7,49 per cento degli aventi diritto. Nel 2018 alla stessa ora aveva votato il 17,35 per cento degli elettori. A Roma hanno votato ancora meno elettori rispetto alla media regionale (soltanto il 7,06 per cento). Occorre ricordare che nel 2018 si votò in una sola giornata, mentre quest'anno i seggi resteranno aperti anche domani, dalle 7 alle 15. Stasera, invece, i seggi chiuderanno alle ore 23. Questi i dati delle province: Viterbo 8,08%. Frosinone 7,45% (15,13% nel 2018), Latina 7,95% (16,82%), Rieti 7,63% (17,09%), Roma con il 7,39% (17,74%).