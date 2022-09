Elezioni politiche 2022, i risultati nel Lazio e lo spoglio in diretta Alle ore 23.00 si sono chiusi i seggi ed è iniziato lo spoglio. A Roma e nel Lazio 4 milioni e 300 mila cittadini aventi diritto, sono chiamati ad eleggere 36 deputati e 18 senatori nei collegi uninominali e plurinomali.

A cura di Redazione Roma

Alle 23.00 si sono chiusi i seggi elettorali anche a Roma e nel Lazio. Alle elezioni politiche sono stati chiamati nella regione a partecipare in tutto 4 milioni e 300 mila cittadini aventi diritto. In tutto le sezioni elettorali sono 5.300 su tutto il territorio, che eleggeranno in tutto 36 deputati e 18 senatori tra collegi uninominali e la parte di seggi eletti dai collegi proporzionali, così come sono stati ridefiniti dopo la riforma che ha portato nell'ultima legislatura a stabilire un taglio dei parlamentari in entrambe le camere.

In tutto i collegi uninominali della Camera sono 14. Roma e la sua provincia sono suddivisi in 9 collegi, mentre la provincia di Latina elegge due deputati e gli altri tre seggi sono assegnati in altrettanti collegi che corrispondono alle provincie di Rieti, Frosinone e Viterbo. Sono invece cinque i collegi plurinominali per la Camera ed eleggono in tutto 22 deputati.

I collegi uninonimali per il Senato sono invece sei. I restanti 12 senatori eletti con il sistema proporzionale sono invece eletti in due solo collegi, uno che comprende tutti i municipi di Roma, più Ciampino e Fiumicino, e l'altro che comprende le provincie di Latina, Frosinone, Rieti, Viterbo e i restanti comuni della provincia di Roma tra cui i Castelli Romani e Guidonia Montecelio.

I dati degli degli exit poll

I seggi sono chiusi e il dato finale delle elezioni politiche non lo conosceremo se non tra poche ore. Intanto i dati degli exit poll e degli instant poll a livello nazionale, realizzati sulla base di interviste e non con dati reali ricordiamolo. Il Consorzio Opinio Italia per la Rai ha realizzato un exit poll che dà Fratelli d'Italia in una forchetta tra 22-26%; il Partito Democratico tra il 17 e il 21%; il M5s tra 13,5 e il 17,5%; Conte supera dunque Salvini con la Lega collocata tra l'8,5 e il 12,5%; Forza Italia non supera una forbice tra 6-8%; il Terzo Polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi, se questi risultati fossero confermati al di sotto delle aspettative tra il 6,5 e 8,5%. Per quanto riguarda le forze politiche minore l'Alleanza Verdi- Sinistra Italiana è tra il 3 e il 5%, unica forza che supererebbe lo sbarramento del 3%. Un po' più indietro Più Europa tra il 2,5% e il 4,5%. Poco sotto lo sbarramento del 3% Italexit di Gianluigi Paragone. Noi Moderati, Impegno Civico di Luigi Di Maio e Unione Popolare sono dati attorno all'1%. In grande vantaggio la coalizione di centrodestra.

Elezioni 2022, inizia lo spoglio per i risultati

A Roma e nel Lazio corrono alcuni dei big della politica italiana, alcuni dei quali si sfideranno direttamente. La più iconica è quella tra Emma Bonino e Carlo Calenda. La leader di +Europa e il frontrunner di Azione, passati da alleati a concorrenti in queste elezioni nel giro di pochi giorni, si sfideranno nel collegio di Roma 01 dell'uninominale del Senato. Nel primo collegio plurinominale si trovano invece Giorgia Meloni e il governatore uscente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Anche Silvio Berlusconi è candidato al plurinominale per il Senato a Roma, guidando il listino della circoscrizione Lazio 2.

Per gli Instant Poll: contro Carlo Calenda stravince Emma Bonino

Nel collegio Lazio 02 per l'uninominale al Senato una delle sfide dirette più attese d'Italia. Emma Bonino secondo gli instant poll realizzato da Quorum/Youtrend per SkyTg24, avrebbe il 36% dei consensi contro l'11,2% del leader del Terzo Polo e segretario di Azione. Seconda Lavinia Mennuni di Fratelli d'Italia con il 33,9%. La candidata del Movimento 5 Stelle Alessandra Maiorino del Movimento 5 Stelle al terzo posto assieme a Calenda perfettamente appaiata.