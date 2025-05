Elezioni Fiano Romano 2025, i risultati definitivi: verso il ballottaggio tra Ferilli e Santonastaso

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Ottorino Ferilli e Davide Santonastaso

Sono chiusi i seggi a Fiano Romano, provincia di Roma, per le elezioni comunali 2025. I risultati non sono ancora definitivi, ma si profila un ballottaggio tra il candidato del centrosinistra, Ottorino Ferilli, e il candidato civico Davide Santonastaso. Staccato il candidato del centrodestra, Riccardo Milozzi. Se sarà ballottaggio, come sembra, si andrà a votare l'8 e 9 giugno, in concomitanza con i referendum su lavoro e cittadinanza.

I risultati delle elezioni a Fiano Romano: affluenza al 58,61%

Il dato dell'affluenza definitiva alle elezioni amministrative a Fiano Romano è del 58,61%. In particolare, hanno votato 7.166 elettori su 12.227 iscritti. L'affluenza fatta registrare alle 23 di domenica è stata del 44,9%.

Complessivamente, nei nove Comuni del Lazio chiamati oggi alle urne, l'affluenza definitiva è pari al 61,08% degli aventi diritto al voto. Si tratta di un dato leggermente inferiore alla precedente tornata elettorale, quando si sono recati alle urne il 61,55% degli elettori.

Ferilli e Santonastaso al ballottaggio alle elezioni comunali a Fiano Romano

A decidere il nuovo sindaco di Fiano Romano sarà il ballottaggio tra Davide Santonastaso, candidato civico ma nel perimetro del centrosinistra, e Ottorino Ferilli, candidato del centrosinistra. Il sindaco uscente è Davide Santonastaso, in carica fino al 2024, ma anche Ottorino Ferilli è stato già sindaco di Fiano Romano dal 2011 al 2021. Nel 2024 il consiglio comunale è stato sciolto per le dimissioni di nove consiglieri. L'ex sindaco Ferilli si è dimesso da assessore, ha costituito un gruppo consiliare autonomo e ha firmato le dimissioni insieme ad altri otto consiglieri comunali.