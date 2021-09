Elezioni comunali Roma, Raggi agli altri candidati: “Facciamo confronto tv. Qualcuno ha paura? L’appello di Virginia Raggi e Carlo Calenda: “Facciamo un confronto televisivo tra candidati sindaco di Roma”. Raggi su Facebook: “Probabilmente c’è chi ha paura del confronto. Se così fosse questa persona evidentemente sarebbe inadatta a governare Roma. Per quanto mi riguarda, ho la forza dei miei progetti, di cinque anni di esperienza”.

A cura di Enrico Tata

Virginia Raggi e Carlo Calenda hanno lanciato una sfida agli altri candidati sindaco di Roma. Secondo loro è necessario organizzare un confronto televisivo: "A un mese dalla prima tornata elettorale è inaccettabile che i cittadini non possano conoscere i programmi di chi si candida ad amministrare la città, confrontare le persone e poter scegliere liberamente", ha dichiarato la sindaca uscente su Facebook. "Probabilmente tra i candidati c'è chi ha paura del confronto. Se così fosse questa persona evidentemente sarebbe inadatta a governare Roma. Per quanto mi riguarda, ho la forza dei miei progetti, di cinque anni di esperienza come amministratore di una città di 3 milioni di abitanti. Io sono pronta, sfido gli altri candidati a confronto diretto in tv", ha aggiunto.

In mattinata, ai microfoni di Radio Capital, aveva fatto la stessa richiesta anche Calenda: "Faccio un appello affinché si svolga un confronto tv tra i candidati a sindaco di Roma. E’ inaccettabile che i cittadini romani non possano seguire i candidati spiegare i loro programmi e capire quali saranno le azioni e le priorità. Noi lo chiediamo da tempo ma per ora nessuno degli altri candidati si è pronunciato ed è un peccato”.

Per il momento non sono arrivate risposte in tal senso dagli altri due principali candidati, quello del centrodestra, Enrico Michetti, e quello del centrosinistra, Roberto Gualtieri. In mattinata Michetti ha presentato insieme a Giorgia Meloni la lista di Fratelli d'Italia e ha dichiarato: "Sono orgoglioso di avere accanto questa squadra, sono orgoglioso di essere stato accolto come ‘uno di noi'. Lo straordinario sforzo umano credo sia il massimo per far rivivere alla città i fasti che in passato la hanno resa celebre". Meloni ha spiegato le ragioni della sua scelta di non candidarsi come capolista e ha chiesto agli elettori di fidarsi della sua scelta: "Molti romani avrebbero voluto che mi candidassi. Dico a quei romani di fidarsi di me perché siamo sicuri che abbiamo fatto la scelta migliore per Roma".