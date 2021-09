Elezioni comunali Roma, per i sondaggi Michetti unico candidato sicuro di arrivare al ballottaggio Tutti i sondaggi finora pubblicati prevedono una sua vittoria, almeno al primo turno. Il candidato sindaco del centrodestra, Enrico Michetti, sembra ad oggi essere l’unico certo di arrivare al ballottaggio alle prossime elezioni amministrative di Roma. La battaglia per il secondo posto è invece apertissima e sarà decisiva.

Tutti i sondaggi finora pubblicati prevedono una sua vittoria, almeno al primo turno. Il candidato sindaco del centrodestra, Enrico Michetti, sembra ad oggi essere l'unico certo di arrivare al ballottaggio alle prossime elezioni amministrative di Roma. La battaglia per il secondo posto è invece apertissima e potrebbe essere decisiva. Perché Michetti dovrebbe vincere al primo turno, ma nello scontro decisivo ridotto a due candidati, secondo alcune rilevazioni, le sue chance di vittoria si ridurrebbero notevolmente. Perderebbe infatti sia contro Roberto Gualtieri che contro Carlo Calenda, i cui voti, sempre secondo gli esperti di numeri, potrebbero sommarsi al ballottaggio, con Gualtieri che riuscirebbe anche a guadagnare qualche preferenza da elettori 5 Stelle. Il candidato del centrodestra, invece, potrebbe vincere la sfida contro Virginia Raggi. Come detto, la corsa per l'accesso al ballottaggio è apertissima (con Gualtieri in vantaggio, va detto) e si giocherà negli ultimi giorni, quando i candidati dovranno cercare di convincere gli ultimi cittadini indecisi.

La media dei sondaggi: Michetti primo, secondo Gualtieri

Come detto, tutti i sondaggi vedono Michetti al primo posto e sicuro di accedere al ballottaggio. Facendo una media tra gli ultimi quattro sondaggi pubblicati (dall'inizio di settembre ad oggi) il candidato del centrodestra si attesterebbe al 31 per cento delle preferenze. Al secondo posto ci sarebbe Roberto Gualtieri, con il 26 per cento, terza la sindaca Raggi al 20 per cento e quarto Calenda al 17,5 per cento. Gli ultimi due, tuttavia, sono tutt'altro che già battuti nella battaglia per il ballottaggio: l'ultimo sondaggio Opinio per la Rai, infatti, sottolinea che Calenda potrebbe conquistare molti voti di opinione e molti in più rispetto alle liste che lo sostengono. La sindaca Raggi, invece, potrebbe andare forte nelle periferie, dove il voto ai 5 Stelle potrebbe venire confermato.

