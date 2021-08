Elezioni comunali Roma 2021, l’ex calciatore della Roma Ubaldo Righetti si candida per Gualtieri “Roma ha tanti problemi e questo è sotto gli occhi di tutti. Sono convinto che soltanto con Roberto Gualtieri la Capitale potrà tornare ad essere una città degna della sua storia e del suo prestigio”, ha dichiarato l’ex calciatore della Roma Ubaldo Righetti. Gualtieri: “L’esperienza e la passione di un grande campione come Ubaldo ci sarà di grande aiuto”.

A cura di Natascia Grbic

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni comunali Roma 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ubaldo Righetti, ex difensore della Roma e campione d'Italia con la squadra giallorossa nel 1983, scende in campo per il centrosinistra insieme a Roberto Gualtieri. L'ex calciatore, oggi apprezzato opinionista sportivo in televisione e in radio, ha accettato la candidatura alla presenza del segretario del Partito democratico romano, Andrea Casu. "Roma ha tanti problemi e questo è sotto gli occhi di tutti – ha dichiarato Righetti – Sono convinto che soltanto con Roberto Gualtieri la Capitale potrà tornare ad essere una città degna della sua storia e del suo prestigio".

L'intenzione di Ubaldo Righetti è quello di mettersi a disposizione dei cittadini per la conoscenza del mondo dello sport. "Naturalmente sarò impegnato in prima linea per promuovere e per dare più spazio allo sport in città. Lo sport è una straordinaria risorsa, è inclusione, è salute e sviluppo. In questi anni nulla è stato fatto per promuoverlo e per sostenere le tante realtà che operano nel settore. È ora di voltare pagina".

Felice della candidatura, ovviamente, Roberto Gualtieri, candidato sindaco di Roma per il centrosinistra. Le elezioni amministrative si terranno domenica 3 e lunedì 4 ottobre. Nel caso di ballottaggio tra gli sfidanti, si tornerà a votare il 17 e il 18 ottobre. "Grazie a Ubaldo Righetti per aver accettato la candidatura nella lista del Partito Democratico – ha dichiarato Gualtieri – È un gesto di amore per Roma in una sfida decisiva per il futuro della città. Ci sono tantissime cose da fare per lo sport romano, del tutto trascurato in questi anni: l’esperienza e la passione di un grande campione come Ubaldo ci sarà di grande aiuto".