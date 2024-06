video suggerito

Elezioni comunali 2024 nel Lazio: affluenza al 59,4% per cento alle 19 del 9 giugno Gli ultimi dati, aggiornati alle ore 19 di oggi, domenica 9 giugno, sull’affluenza alle urne per le elezioni amministrative nel Lazio parlano del 59,4%. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni amministrative 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono stati diffusi gli ultimi aggiornamenti sull'affluenza alle urne in Lazio per queste elezioni amministrative 2024: il dato, aggiornato alle ore 19 di oggi, domenica 9 giugno, indica che nella regione ha votato il 59,4% degli aventi diritto al voto. Nel Lazio sono 142 i Comuni chiamati ad eleggere il nuovo sindaco e i rappresentanti del Consiglio comunale: non ci sono capoluoghi di provincia interessati, ma tra le grandi città al voto si segnalano Tivoli e Civitavecchia.

L'affluenza al voto nel Lazio alle ore 12 di oggi

Il precedente aggiornamento sull'affluenza al voto nel Lazio nella giornata odierna, domenica 9 giugno, era arrivato alle ore 12 e aveva indicato come si fosse recato alle urne il 39,14% degli aventi diritto al voto. Il dato delle 19, dunque, evidenzia un sostanziale aumento nei cittadini che, nei 142 Comuni chiamati al voto ieri e oggi, si è recato alle urne. Il prossimo dato, quello definitivo, verrà invece comunicato dopo le 23, orario in cui si chiuderanno i seggi; si ricorda, inoltre, che ieri e oggi i cittadini sono stati chiamati al voto anche le le elezioni Europee.

Nel Lazio già eletti i primi 5 sindaci: non avevano rivali

Già cosa fatta, per queste elezioni, in 5 Comuni del Lazio: i sindaci sono già stati eletti, dal momento che non avevano altri concorrenti a contendergli la carica di primo cittadino; gli è bastato raggiungere il quorum. Comuni già formati, dunque, a San Donato Valcomino, Giuliano di Roma, Ausonia, Vallerotonda e Fontechiari.