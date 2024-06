video suggerito

Eletti i primi cinque sindaci del Lazio tutti in provincia di Frosinone: non avevano rivali I sindaci di cinque Comuni del Lazio in provincia di Frosinone festeggiano già la vittoria. Candidati senza rivali, hanno raggiunto il quorum e sono stati eletti. Per la proclamazione ufficiale si attende la chiusura dei seggi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Alessia Rabbai

Enrio Pittiglio e Adriano Lampazzi, i primi due sindaci eletti nel Lazio

Per cinque Comuni del Lazio le elezioni amministrative 2024 si sono già concluse, e sono stati eletti i primi cinque sindaci. Si tratta di candidati che non avevano rivali, dunque per la loro elezione è stato necessario che raggiungessero il quorum e ora si attede solo la chiusura dei seggi, per la proclamazione ufficiale. I primi cinque sindaci eletti nel Lazio sono in provincia di Frosinone: Enrico Pittiglio per San Donato Valcomino, Adriano Lampazzi a Giuiano di Roma, Benedetto Cardillo ad Ausonia, Giovanni De Meo a Vallerotonda e Pierino Serafini Liberati a Fontechiari.

Enrico Pittiglio è il primo sindaco eletto del Lazio

Enrico Pittiglio è il primo sindaco eletto nel Lazio alle amministrative del 2024. Pittiglio è vice presidente della provincia di Frosinone, già capogruppo Pd in provincia e sindaco di San Donato Valcomino. Come gli altri quattro aspiranti sindaci che hanno già vinto le elezioni e dei quali si attende solo la proclamazione ufficiale in serata, Pittiglio, ora al secondo mandato, era il candidato unico a concorrere alla carica di sindaco, dopo il suo stesso mandato. Per essere rieletto era necessario superare il quorum del 40% degli elettori, percentuale che è stata superata intorno alle ore 8.30 di oggi 9 giugno, dunque un'ora e mezza circa dopo l'apertura del secondo giorno di seggi elettorali.

Adriano Lampazzi sindaco di Giuliano di Roma al terzo mandato

Adriano Lampazzi, presidente dell'agenzia Frosinone Formazione ed esponente del Partito Democratico, è il secondo sindaco eletto nel Lazio alle amministrative del 2024 ed è al suo terzo mandato. Ha raggiunto il 41,5% degli elettori intorno alle 12.30 l'affluenza alle urne a Giuliano di Roma ha raggiunto il 41,5%. Nella sua lista sono confluiti sia i consiglieri della sua maggioranza, che gli esponenti dell'opposizione.

Benedetto Cardillo rieletto sindaco di Ausonia

Anche il Comune di Ausonia ha già eletto il suo sindaco, ed è Benedetto Cardillo, rieletto con un'affluenza che alle ore 12 era al 50,05% nel centro del Frusinate.

Giovanni di Meo di nuovo sindaco di Vallerotonda

Vallerotonda ha rieletto Giovanni di Meo, con il quorum degli elettori che si sono recati alle urne per votare leggermente al di sopra della soglia, con un 48,88% di persone aventi diritto al voto.

Pierino Serafini Liberati al terzo mandato sindaco di Fontechiari

Pierino Serafini Liberati al terzo mandato sindaco di Fontechiari. Anche lui senza rivali, ha raggiunto il 43,18% di affluenza alle urne alle ore 12.