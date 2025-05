video suggerito

Elezioni Ceccano 2025, i risultati definitivi: Andrea Querqui è il nuovo sindaco Alle elezioni comunali a Ceccano, provincia di Frosinone, ha vinto il candidato sindaco del centrosinistra, Andrea Querqui. I risultati non sono ancora definitivi, ma il vantaggio sui suoi avversari è incolmabile.

A cura di Enrico Tata

Sono chiusi i seggi a Ceccano, provincia di Frosinone, per le elezioni comunali 2025. Ha vinto il candidato del centrosinistra, Andrea Querqui, che ha battuto Fabio Giovannone, Ugo Di Pofi, Manuela Maliziola e Luigi Mingarelli. I dati non sono ancora definitivi, ma Querqui ha già annunciato la vittoria e i suoi sostenitori stanno festeggiando.

I risultati delle elezioni a Ceccano: affluenza al 71,94%

L'affluenza definitiva a Ceccano, fatta registrare alle 15.00 di oggi, lunedì 26 maggio, è al 71.94%. Nei nove Comuni del Lazio chiamati oggi alle urne, l'affluenza definitiva è pari al 61,08% degli aventi diritto al voto. Si tratta di un dato leggermente inferiore alla precedente tornata elettorale, quando si sono recati alle urne il 61,55% degli elettori.

Andrea Querqui vince le elezioni comunali a Ceccano

Andrea Querqui, candidato del centrosinistra, è il nuovo sindaco di Ceccano, provincia di Frosinone. La prima a fargli i complimenti è la consigliera regionale del Partito democratico, Sara Battisti, che in una nota scrive: "Quella di Andrea Querqui è un’affermazione importante che testimonia come il centro sinistra unito non ha rivali. La collocazione chiara, la squadra forte e coesa, il candidato giusto chiudono finalmente una stagione di governo del centro destra di Ceccano. Ad Andrea i miei migliori auguri".

Prosegue Battisti: "Ceccano non poteva avere un Sindaco migliore: umile, rispettoso, con una grande capacità di ascolto. Caratteristiche che in questo momento i cittadini riconoscono come fondamentali. No alla politica urlata, degli slogan e della propaganda. Sì alla concretezza. Prima Cassino e poi Ceccano, testimoniano che in Provincia di Frosinone il PD deve farsi perno di una nuova coalizione di centro sinistra, con le forze civiche progressiste che esistono e sono radicate2.