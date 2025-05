Elezioni a Subiaco 2025, i risultati definitivi: Felice Rapone è il nuovo sindaco

video suggerito

Sono chiusi i seggi a Subiaco, provincia di Roma, per le elezioni comunali 2025. Il nuovo sindaco è Felice Rapone, candidato sostenuto da una lista civica di centrodestra. I risultati sono definitivi: Rapone ha battuto nettamente i suoi avversari, Angela Marocchini e Marianna Sturba. Il candidato di Fratelli d'Italia ha conquistato 3.640 voti, pari al 72,18 per cento delle preferenze.

I risultati delle elezioni a Subiaco: affluenza al 72,34%

Il dato finale dell'affluenza, fatto registrare alle 15 di oggi, lunedì 26 maggio, è del 72,34%, contro il 76,93% della precedente tornata elettorale. L'affluenza fatta registrare alle 23 di domenica è stata del 55,06%, contro una media nel Lazio di 47,43%.

Felice Rapone vince le elezioni comunali a Subiaco

Felice Rapone, candidato di una lista civica di centrodestra, ha vinto le elezioni comunali a Subiaco. I risultati sono definitivi: Rapone ha conquistato 3.640 voti, pari al 72,18 per cento delle preferenze. . Era sostenuto dalla lista ‘Ora Subiaco'.

Festeggia Fratelli d'Italia, con il presidente della federazione provinciale di Roma, senatore Marco Silvestroni, e il vicecoordinatore Alessandro Palombi, che scrivono in una nota: "Fratelli d'Italia propone tre sindaci in Provincia di Roma e vincono tutti. Subiaco, Fonte Nuova e Sant'Angelo Romano. Indossare il tricolore per i nostri sindaci eletti è un onore e lo sarà per i prossimi cinque anni. Complimenti a Felice Rapone, Umberto Falcioni e Tony Cornacchia che da oggi rappresentano un punto di riferimento per i loro cittadini e per le istituzioni Nazionali, della Provincia di Roma e del Lazio. Orgogliosi di avere selezionato i migliori Sindaci per queste realtà territoriali, sarà un privilegio impegnarci per loro e continuare a dargli il nostro contributo ma soprattutto lavoreremo costantemente a loro fianco per tutelare e valorizzare i territori che sono stati chiamati a governare. A loro le nostre congratulazioni e l'augurio di buon lavoro".