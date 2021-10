Elezioni a sindaco di Roma: gli orari di affluenza, exit poll e risultati I primi exit poll sui risultati delle elezioni comunali a Roma verranno pubblicati subito dopo la chiusura dei seggi elettorali alle ore 15 di domani, lunedì 4 ottobre. Successivamente, nel corso della serata, verranno rese note le proiezioni, che si basano su dati reali e non su interviste ai seggi.

Quando chiuderanno i seggi elettorali, alle ore 15 di domani, lunedì 4 ottobre, potranno essere pubblicati i primi exit poll e instant poll che offriranno un primo quadro sui risultati delle elezioni a Roma. Risultati più consolidati arriveranno soltanto nel corso della serata e occorrerà aspettare almeno l'ora di cena per capire chi accederà al ballottaggio tra i quattro principali candidati: Enrico Michetti, Roberto Gualtieri, Virginia Raggi e Carlo Calenda.

Quando arriva il dato sull'affluenza alle elezioni comunali di Roma

Per le elezioni comunali di domenica e lunedì a Roma è prevista la pubblicazione di quattro dati sull'affluenza forniti dal Ministero dell'Interno, tre nella giornata del 3 ottobre e uno il 4 ottobre. Verrà comunicato il dato assoluto dei votanti alle ore 12 di domenica, alle ore 19 e alle ore 23. Lunedì verrà comunicato il dato assoluto dei votanti soltanto alle ore 15, cioè alla chiusura delle urne, distinto in uomini, donne e totale. Quest'ultimo sarà, ovviamente, il dato finale sull'affluenza. Nel 2016 l'affluenza finale al primo turno è stata del 57 per cento.

Quando arriveranno gli exit poll

Dalle ore 15.00 di lunedì 4 ottobre sarà possibile la pubblicazione degli exit poll e degli instant poll. Gli instant poll sono sondaggi effettuati nelle giornate elettorali con interviste lampo. Gli exit poll, invece, sono sondaggi effettuati intervistando gli elettori all'uscita di alcuni seggi campione, che tra l'altro sono gli stessi utilizzati per calcolare le proiezioni.

Quando arriveranno i risultati

Le proiezioni sono effettuate invece su calcoli di voti reali. Vengono selezionate alcune sezioni elettorali campione e vengono elaborati i dati di questi risultati reali. Quante più sezioni vengono elaborate, tanto più affidabile sarà la proiezione, che comunque ha un margine di errore inferiore al 2 per cento ed è quindi più affidabile degli exit poll e soprattutto degli instant poll. Per quanto riguarda le elezioni di Roma è possibile che intorno alle 18 si abbia già un dato consolidato per capire chi accederà al ballottaggio tra i principali candidati. Se la sfida dovesse essere particolarmente accesa, allora è possibile che occorra attendere l'ora di cena per avere un quadro più completo.