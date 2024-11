video suggerito

Eleonora Certelli morta a 21 anni in un incidente sull'A1: indagata per omicidio stradale la mamma Eleonora Certelli aveva 21 anni quando ha perso la vita sull'A1 mentre tornava da una festa di laurea: la mamma alla guida indagata per omicidio stradale.

A cura di Beatrice Tominic

Lo schianto sull'autostrada A1 lo scorso 16 aprile 2024, nel tratto del frusinate compreso fra Ferentino ed Anagni si è rivelato fatale per Eleonora Certelli. La ventunenne è morta sul colpo: si trovava seduta al posto del passeggero nella Peugeot 107. Nell'auto con lei il fratello, il fidanzato e la madre che si trovava al volante. È proprio quest'ultima che è stata iscritta nel registro degli indagati: l'accusa nei suoi confronti è quella di omicidio stradale.

Accusata di omicidio stradale la mamma di Eleonora Certelli

L'accusa nei confronti della mamma di Eleonora Certelli è di omicidio stradale: si trovava al volante quando c'è stato l'incidente in cui ha perso la vita sua figlia. Tramite il suo legale, l'avvocato Giampieto Vellucci, ha 20 giorni per presentare le memorie difensive, come riporta oggi il Messaggero nella sua edizione romana.

L'incidente nell'autostrada A1

Lo schianto è avvenuto lo scorso 16 aprile, nel tratto del Frusinate dell'autostrada A1. La macchina su cui viaggiavano Certelli, sua madre e suo fratello, si è schiantata contro un tir che stava viaggiando nello stesso senso di marcia. L'impatto è stato molto violento. Per la ragazza, di appena 21 anni, non c'è stato niente da fare. Promessa del salto in lungo, voleva riprendere le gare di atletica e si stava per laureare in scienze motorie.

La dinamica dell'incidente

Non è ancora chiara la dinamica dello scontro con il tir. Sembra che la Peugeot abbia prima carambolato, poi terminato la sua corsa contro il guardrail. Ferite gravemente le persone che si trovavano a bordo. Per la ventunenne, però, è apparso presto chiaro che non c'era nulla da fare: a poco è servito l'intervento richiesto prontamente dell'elisoccorso.