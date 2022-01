Edoardo Divino morto dopo l’incidente all’Eur: l’amico 18enne indagato per omicidio stradale Il giovane alla guida della Fiat Panda è risultato negativo ai test per la verifica di assunzione di alcol e droga. È indagato come atto dovuto dalla Procura di Roma.

A cura di Natascia Grbic

Il ragazzo che si trovava alla guida della Fiat Panda che nella notte tra venerdì e sabato si è schiantata contro un palo in via dell'Acqua Acetosa a Ostiense è indagato per omicidio stradale. Nell'incidente è morto uno dei passeggeri dell'auto, Edoardo Divino, di soli 17 anni, mentre un altro è rimasto gravemente ferito. Gli altre tre, portati al Campus Biomedico, hanno riportato ferite ma non sono in pericolo di vita. Il 18enne alla guida dell'auto è stato sottoposto agli esami di rito per verificare la presenza nel sangue di alcol e droga, ma sono risultati negativi: il giovane, così come la vittima, non ha né bevuto né assunto stupefacenti prima di mettersi alla guida dell'auto. L'iscrizione della Procura del giovane nel registro degli indagati è un atto dovuto al fine di compiere tutti gli esami e gli accertamenti del caso.

L'auto sulla quale viaggiavano i cinque ragazzi è uscita fuori strada nella notte tra venerdì e sabato in via Acqua Acetosa a Ostiense. Secondo le prime informazioni emerse sull'incidente, il conducente ha preso una curva troppo larga, perdendo il controllo della vettura e andandosi a schiantare contro un palo dell'Acea. Dopo l'impatto, l'auto si è capovolta più volte, finendo al centro della strada. Immediati i soccorsi del 118, con i due feriti più gravi portati immediatamente in ospedale al Sant'Eugenio. Edoardo Divino però, non ce l'ha fatta: dopo alcune ore di agonia è morto, i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. I rilievi sono stati affidati agli agenti di Polizia Locale IX Gruppo Eur, che dovranno stabilire la dinamica dell'accaduto.

"Tutta la comunità scolastica partecipa profondamente commossa al dolore della famiglia di Edoardo Divino, studente della 5C, tragicamente scomparso in un incidente stradale – scrive la scuola del 17enne in una nota – Una giovane vita spezzata , ma ‘un uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda' (Ugo Foscolo). E noi ricordiamo così Edoardo: uno studente eccellente, apprezzato da docenti e compagni di classe per le sue capacità, la simpatia, la solidarietà verso i compagni, le parole mai scontate e la gentilezza. Rimarrai sempre nei nostri cuori".