Ecco il volto del presunto killer di Fabrizio Piscitelli

A cura di Redazione Roma

Un servizio andato in onda ieri sera al Tg La7 condotto da Enrico Mentana, ha mostrato il volto di Raul Esteban Calderon, l'argentino di 52 anniarrestatocon l'accusa di essere l'assassino di Fabrizio Piscitelli "Diabolik", narcotrafficante e leader del gruppo ultras Irriducibili. L'uomo che avrebbe premuto il grilletto il 7 agosto nel 2019 al parco degli Acquedotti è stato individuato e arrestato grazie a due distinte intercettazioni in carcere, in cui viene additato come l'esecutore materiale del delitto. Ma c'è di più: secondo gli inquirenti l'uomo, da anni poco più che un fantasma costantemente irreperibile e in movimento, potrebbe essere conosciuto con un alias e quello noto non essere il suo vero nome.

L'intercettazione in carcere di Enrico Bennato e l'omicidio di Torvaianica

Il primo ad associare il suo nome all'omicidio di Diabolik è stato Enrico Bennato, figura criminale di medio spessore della periferia Nord-Ovest della capitale, che parlando con il fratello in carcere ha fatto il nome di Calderon. Non solo Bennato ha messo in relazione se stesso e l'argentino anche all'esecuzione di Shehaj Selavdi, cittadino albanese freddato sulla spiaggia di Torvaianica con modalità pressoché identiche. Anche in questo caso a premere il grilletto sarebbe stato lui.

Le accuse dell'ex compagna del killer

A confermare il coinvolgimento dell'uomo l'ex compagna e madre della figlia, che arrestata avrebbe raccontato di come Calderon le avrebbe sottratto una pistola per giustiziare Piscitelli. La donna ha confermato la circostanza agli inquirenti e poi è stata messa sotto protezione. Infine è stata una perizia biometrica fatta su un video che immortale il killer vestito da runner a confermarne l'identità. L'accusato nega tutto ma gli inquirenti non hanno molti dubbi sul fatto che sia proprio l'arrestato l'esecutore materiale: sui mandanti dell'omicidio che ha ridisegnato gli equilibri criminali della capitale deve ancora essere fatta piena luce.