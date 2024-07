video suggerito

Ecco il giorno più caldo dell’estate a Roma, 40 gradi: quando è previsto il calo delle temperature Domani, lunedì 29 luglio, il giorno più caldo (per ora) dell’estate 2024 a Roma: il termometro, infatti, sfiorerà i 40 gradi nelle ore centrali della giornata. Per il prossimo weekend speranze per un calo delle temperature. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

È previsto per domani, lunedì 29 luglio, il giorno più caldo (per ora) dell'estate 2024 a Roma: il termometro, infatti, sfiorerà i 40 gradi nelle ore centrali della giornata. Dopo due giorni di bollino arancione nella Capitale, oggi, domenica 28 luglio, l'allerta è tornata a livello 3, bollino rosso. E domani, come detto, il caldo è previsto in intensificazione, con punte di 40 gradi nelle zone centrali della città. L'anticiclone africano toccherà il suo picco tra lunedì e martedì e non lascerà il nostro Paese almeno fino al weekend. Nelle regioni centrali i valori massimi saranno intorno ai 34-38 gradi.

Quando rinfrescherà: speranze per il weekend

Questa ondata di caldo, ha spiegato il colonnello Mario Giuliacci, terminerà intorno al 2 o 3 agosto. In seguito arriveranno sulle regioni del centro nord Italia freschi venti atlantici, che porteranno piogge soprattutto sulle regioni adriatiche. Il gran caldo, quindi, potrebbe terminare anche nella Capitale nella giornata di sabato 3 agosto, quando i valori massimi dovrebbero calare di diversi gradi.

La settimana più calda dell'estate 2024

Fino ad allora, spiegano i meteorologi del sito IlMeteo.it, "un promontorio di alta pressione di matrice sub-tropicale, il famigerato anticiclone Caronte" avvolgerà "con il suo carico di rovente bel tempo gran parte del nostro Paese. L'origine nord africana di questo vero e proprio colosso anticiclonico comporta un tipo di caldo assai afoso in quanto, le masse d'aria che lo alimentano, non solo risultano molto calde, ma al tempo stesso anche fortemente umide".

Questa settimana, confermano anche i meteorologi del sito 3BMeteo, "sarà caratterizzata dal dominio quasi incontrastato dell'anticiclone africano alle latitudini mediterranee, con la stabilità che prevarrà sull'Italia e con condizioni di caldo intenso".