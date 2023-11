Ecco il termovalorizzatore di Roma: Gualtieri mostra in anteprima le foto del progetto Il sindaco Gualtieri ha mostrato in anteprima i rendering del progetto del termovalorizzatore di Santa Palomba a Roma: previste serre e giardini sulla sommità dell’edificio principale.

A cura di Enrico Tata

L'applauso più convinto al sindaco Gualtieri, che ha presentato oggi il secondo Rapporto sulla Città all'Auditorium Ennio Morricone, è arrivato sul nuovo termovalorizzatore di Santa Palomba. Il primo cittadino di Roma ha annunciato in diretta la pubblicazione della gara per la realizzazione dell'impianto, la cui inaugurazione è prevista entro il 2026.

Il sindaco ha anche mostrato in anteprima al pubblico i rendering del progetto. "Un grande cantiere in corso riguarda il superamento definitivo dell'emergenza rifiuti per superare il gap impiantistico della città. Sugli impianti annuncio che stiamo pubblicando, in questo istante, la gara per realizzare un moderno termovalorizzatore che eviterà definitivamente le discariche. Noi arriveremo a ‘discarica zero' a Roma e l'impianto sarà il più moderno e meno inquinante d'Europa, con l'impianto complementare di cattura della C02 che ci consentirà di diminuire le emissioni inquinanti", ha spiegato Gualtieri.

Il termovalorizzatore di Roma, ha aggiunto il sindaco, "produrrà energia per 67,6 megawatt per 200 milioni di famiglie".

Tutti i nuovi impianti sui rifiuti saranno operativi entro il 2026, con un risparmio netto di 100 milioni di euro l'anno entro il 2028. Questo permetterà di abbassare la Tari, l'imposta sui rifiuti, già dal 2026. Il sindaco Gualtieri ha dichiarato ancora: "Con questi impianti i rifiuti diventeranno una preziosa risorsa. Diremo addio a impianti inquinanti e invasivi come discariche e Tmb, come quello di Rocca Cencia, che abbiamo chiuso già ad aprile".

Come si vede nei rendering del progetto mostrati da Gualtieri, il nuovo termovalorizzatore sarà costituito da un edificio centrale, un parallelepipedo, affiancato da un'alta torre. Sull'edificio centrale saranno realizzate alcune serre e una sorta di giardino pensile aperto al pubblico. Sulla sommità della torre si vede una sorta di piattaforma con vetrate (non è chiaro se si tratta di un locale tecnico).