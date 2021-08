È ufficiale, Five Guys apre il primo fast food a Roma e offre posti di lavoro Il primo fast food Five Guys di Roma sulla Terrazza della Stazione Termini, come si legge sui social dell’azienda. Per il momento l’unica sede italiana di Five Guys si trova a Milano in Corso Vittorio Emanuele II. All’interno l’indirizzo per inviare il curriculum per lavorare all’interno del ristorante.

A cura di Enrico Tata

Avrebbe dovuto aprire nel 2019, ma l'inaugurazione è saltata all'ultimo. Poi è arrivata la pandemia e tutto si è fermato. Adesso non c'è ancora una data ufficiale, ma sui social di Five Guys, il famoso marchio di fast food americano, sono stati pubblicati messaggi inequivocabili: "Roma, stiamo arrivando! L’attesa è quasi finita! Verrai a trovarci? Non vediamo l'ora! Sei interessato a diventare un membro della crew? Invia il tuo CV a join@fiveguys.it". Questo, quindi l'indirizzo dove è possibile inviare i curriculum.

Dove e quando aprirà Five Guys a Roma

Inizialmente il ristorante avrebbe dovuto aprire in via della Stamperia, a pochi passi da Fontana di Trevi, pieno centro storico. Aprirà invece sulla Terrazza della Stazione Termini, come si legge sui social dell'azienda. Per il momento l'unica sede italiana di Five Guys è a Milano in Corso Vittorio Emanuele II. Per quanto riguarda la data di inaugurazione, ancora non è stata ufficializzata.

La storia di Five Guys

Sul proprio sito Five Guys promette di utilizzare solo carne macinata fresca e solo olio di arachidi. Non ci sono congelatori nelle sedi Five Guys, ma solo frigoriferi, si legge ancora. La storia di questa azienda nasce nel 1986 grazie ai quattro fratelli Murrell, che aprirono in quell'anno un ristorante di hamburger di asporto ad Arlington, Virginia. Sotto la guida dei genitori, i Murrell servivano hamburger fatti a mano e cucinati alla griglia, patatine appena tagliate e fritte in olio di arachidi puro. Ben presto hanno avuto un enorme successo.

Ora, a 30 anni dalla sua apertura, Five Guys ha circa 1.700 sedi in tutto il mondo e altre 1.500 stanno per aprire. Come detto, quello di Roma sarà il secondo ristorante della catena in Italia. Il menù è classico: hamburger, cheeseburger, bacon burger e hot dog, e patatine, ovviamente.