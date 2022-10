È morto Luca Dello Strologo, medico del Bambino Gesù che ha accompagnato al trapianto 499 bambini Luca Dello Strologo è stato responsabile della UOS Clinica del Trapianto Renale presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

A cura di Enrico Tata

È morto Luca Dello Strologo, medico, responsabile dell'Unità operativa di Follow-Up del Trapianto Renale dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Dal 1993 ad oggi, ricorda, il nosocomio romano, ha accompagnato al trapianto 499 bambini e ragazzi. Il programma di Trapianto di Rene Pediatrico, nato grazie e con lui, è uno dei più importanti a livello nazionale e internazionale.

"Ha formato generazioni di medici, è stato membro delle principali società nazionali ed internazionali di nefrologia e trapiantologia pediatrica, autore di più di 100 articoli scientifici. Consulente esperto del Centro Nazionale Trapianti il suo contributo è stato centrale nella definizione dei regolamenti e dei protocolli nazionali di trapianto di rene pediatrico. Ha collaborato alla nascita di programmi di trapianto renale pediatrico anche in India e Vietnam", si legge sulla pagina del Bambino Gesù. "Grazie alla sua umanità, competenza e dedizione, è stato fino agli ultimi giorni un punto di riferimento per i colleghi, i bambini, i ragazzi e le loro famiglie".

Il medico è morto nella notte alla fine di una lunga battaglia con la malattia.

Nato a Roma il 24 giugno del 1962, è morto all'età di 60 anni. Dello Strologo era sposato e lascia tre figli. Specializzato in pediatria e poi in nefrologia, dal 1990 al 2006 ha prestato servizio come medico di primo livello presso la divisione di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Dal 2006 al 2020 è stato responsabile della UOS Clinica del Trapianto Renale presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e dal 2020 responsabile UOC di follow del trapianto renale presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

In alto nel video la storia di Sara, una piccola paziente seguita dal dottor Dello Strologo.