video suggerito

È mistero sulla morte di Rudy Cavazza, l’autopsia non chiarisce i motivi del decesso Il 54enne è scomparso il 6 dicembre ed è stato trovato senza vita venerdì, dopo due mesi, a Pescara. Secondo la famiglia il ritrovamento è avvenuto in circostanze strane: “Dopo due mesi ci dicono che è sempre stato là, ma è impossibile. Lui là c’è stato portato successivamente”. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rudy "Manolo" Cavazza

L'autopsia sul corpo di Rudy Cavazza, il giostraio romano trovato morto a Pescara, non ha chiarito le cause del decesso: ha confermato che non ci sono segni visibili di violenza, ma nulla più.

Il 54enne è scomparso il 6 dicembre ed è stato trovato senza vita venerdì, dopo due mesi. Il ritrovamento è avvenuto a poche decine di metri da un accampamento di roulotte dove alloggiano alcuni giostrai, cioè il luogo da cui Cavazza è scomparso senza lasciare alcuna traccia. Il corpo è stato rinvenuto sul greto di un canale, tra la boscaglia, all'interno del territorio del comune di Spoltore, al confine con Pescara. Il giostraio romano si trovava in zona per salutare alcuni parenti.

Dopo il riconoscimento da parte dei familiari attraverso gli abiti e un tatuaggio, i magistrati hanno disposto l'autopsia, che è stata eseguita dal medico legale Christian D'Ovidio, incaricato dalla procura di Pescara. Gli esami hanno confermato l'assenza di segni riconducibili a violenza, ma per il momento non hanno sciolto alcun dubbio sulle cause del decesso. Ulteriori esami saranno eseguiti nei prossimi giorni.

Del caso si è occupata anche la trasmissione tv ‘Chi l'ha visto?'. Lo scorso 18 dicembre le figlie di Cavazza fecero un appello insieme al fratello di Rudy, Daniele, che sollevò alcuni dubbi: "Un padre di cinque figli e con cinque nipoti, può andarsene via senza scarpe e senza calze, senza documenti e senza telefono?". In un audio mandato in onda, inoltre, si sentiva Rudy dire alla figlia: "Ci vediamo domani che c'ho da fa".

I dubbi sono tanti: secondo la ricostruzione dei parenti, Rudy avrebbe accusato un malore durante la notte e si sarebbe allontanato improvvisamente. Il corpo è stato ritrovato a circa venti metri dal campo di roulotte. Com'è possibile che le forze dell'ordine non abbiano trovato il cadavere dopo le prime ricerche sul posto? Una figlia del giostraio spiega: "Non è andata così come sembra. Lui là non c'è mai stato. Noi ci siamo stati, l'abbiamo cercato, perché non l'abbiamo visto? Dopo due mesi ci dicono che è sempre stato là, ma è impossibile. Lui là c'è stato portato successivamente".