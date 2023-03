E dopo Fiumicino, Ikea apre anche dentro la Coin di San Giovanni a Roma Entro l’estate apriranno altri due negozi Ikea a Roma: uno in viale Regina Margherita e un altro all’interno della Coin a San Giovanni.

A cura di Enrico Tata

Non c'è solo l'inaugurazione del nuovo store di Fiumicino tra le novità previste da Ikea per la città di Roma. Entro l'estate, infatti, apriranno altri due negozi: uno in viale Regina Margherita e un altro all'interno della Coin a San Giovanni.

Quali sono i negozi Ikea a Roma

Diventeranno così sette gli store del colosso immobiliare svedese nella Capitale. Ci sono, ovviamente, i due megastore di Anagnina e Bufalotta. In ordine di grandezza c'è poi l'XS Store (il settimo al mondo di questa tipologia) inaugurato recentemente all'interno del The Wow Side (l'ex centro commerciale Parco Leonardo di Fiumicino), oltre 9mila metri quadrati di superficie e un Deli swedish, che offre una sintesi delle specialità culinarie con il marchio Ikea.

Seguono il pop-up store di piazza San Silvestro, nel cuore del centro storico di Roma (pensato in origine come negozio temporaneo) e il planning studio di via Gregorio VII, dove non è possibile acquistare e ricevere ordini, ma soltanto progettare e ordinare prodotti.

Le due novità: Coin e viale Regina Margherita

Al Corriere della Sera, Ivan Gardini, city manager Ikea Roma, ha dichiarato che l'azienda è pronta ad inaugurare altri due negozi a Roma. Si tratterà di due plan & order point (come quello di Gregorio VII): ne aprirà uno in viale Regina Margherita, di circa 500 metri quadrati di superficie, e un altro all'interno della Coin a San Giovanni, con una superficie di mille metri quadrati. Qui sarà possibile anche acquistare prodotti e non solo ordinarli. L'apertura è prevista entro l'estate.

Asunta Enrile, Country Retail Manager Ikea Italia, aveva dichiarato nel giorno dell'inaugurazione dell'XS Store: "Questo negozio rappresenta una tappa importante nel percorso per essere sempre più accessibili e a misura del cliente, che proseguirà nei prossimi mesi con l’apertura di due nuovi Plan & Order Point nella Capitale".