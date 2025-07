È di Emanuela Ruggeri il corpo senza vita ritrovato fra i cespugli a Roma: era scomparsa lo scorso 14 luglio

Il corpo trovato nel pomeriggio di ieri, domenica 20 luglio 2025, in via del Mandrione nascosto fra i cespugli appartiene a Emanuela Ruggeri. La trentaduenne era scomparsa da Colli Aniene lo scorso 14 luglio dopo le ore 20. Da quel momento non ci sono state più notizie della ragazza. Proprio ieri la mamma aveva lanciato un appello sui social. "Aiutatemi, sono una mamma disperata!", aveva detto.

In quelle stesse ore un passante ha lanciato l'allarme dopo aver ritrovato il corpo senza vita di una donna fra i cespugli di via del Mandrione che dalla Tuscolana portano al Pigneto. Nelle ultime ore, dopo i primi accertamenti, è stato chiaro che il corpo rinvenuto appartenga proprio alla ragazza scomparsa.

Il ritrovamento del corpo in via del Mandrione

Il ritrovamento del corpo è avvenuto nel pomeriggio di ieri. Ad allertare gli agenti è stato un passante che stava passeggiando con il cane. Ad un certo punto ha sentito un odore forte e poi ha visto il corpo senza vita di una persona. Sul posto sono arrivati immediatamente gli operatori del pronto soccorso del 118, gli agenti della Squadra Mobile e i colleghi della Polizia Scientifica che hanno iniziato le indagini.

Ad un primo esame, il corpo è immediatamente risultato appartenere a una donna. Secondo le prime stime, però, dallo stato di decomposizione sembrava che si trovasse lì da almeno due settimane, forse complice anche il caldo che ne ha accelerato i tempi di logoramento.

La scomparsa di Emanuela Ruggeri da Colli Aniene

La scomparsa di Emanuela Ruggeri, invece, risale a lunedì scorso, il 14 luglio 2025. A far scattare l'allarme è stata un'amica della mamma della trentaduenne che ha condiviso l'appello della donna su diversi gruppi di quartiere. "Mia figlia Emanuela è scomparsa da Colli Aniene lunedì 14 luglio alle ore 20:35 – ha scritto – È uscita di casa dicendo che andava da un'amica, ma non ci è mai andata". Il giorno successivo avrebbe risposto a un messaggio, poi più niente.

Nei prossimi giorni sarà disposta l'autopsia sul corpo per cercare di capire le cause della morte ma per il momento non sarebbero stati riscontrati segni di violenza, come appreso da Fanpage.it.

