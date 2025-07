Cadavere di donna trovato a Roma: nascosto tra le sterpaglie vicino ai binari della ferrovia

Immagine di repertorio

Il cadavere di una donna è stato ritrovato a Roma nella tarda serata di oggi, domenica 20 luglio. Il corpo senza vita della donna era riverso a terra, seminascosto tra le sterpaglie nei pressi di via del Mandrione, all'altezza del civico 385. Giaceva in un piccolo campo che costeggia i binari ferroviari, poco distante dalla stazione Fs di Roma-Casilina. La scoperta è avvenuta attorno alle ore 19,30. Secondo le prime informazioni, il corpo sarebbe stato ritrovato da un uomo che stava portando il cane a passeggiare. L'animale sarebbe stato attratto dall'odore che proveniva dai cespugli, inducendo il suo accompagnatore ad avvicinarsi.

Cadavere trovato in via del Mandrione: arriva la Scientifica

Immediato, subito dopo la scoperta, l'allarme lanciato alle forze dell'ordine che si sono precipitate sul posto. Qui, intanto, è arrivata la Polizia di Stato della Questura di Roma, con i tecnici della squadra scientifica, che stanno eseguendo i rilievi del caso alla ricerca di elementi utili a chiarire ogni aspetto della vicenda. Al momento, il cadavere della donna non è stato ancora identificato. Il cadavere sarebbe stato, ad un primo esame clinico esterno, in stato di decomposizione. Secondo una prima analisi, ad ogni modo, non si esclude che la donna possa essere morta da circa un paio di settimane. Ma saranno ulteriori accertamenti a chiarire ora e data del decesso, nonché le cause della morte. Al momento, gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, mentre si sta cercando di risalire all'identità della donna, in modo da poter avvisare anche eventuali familiari. Non è escluso che possano essere acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di ricostruire gli ultimi istanti di vita della donna.