Emanuela Ruggeri trovata morta a Roma, l’autopsia: “Nessuna frattura ossea né altri segni di violenza”

Sulla salma di Emanuela Ruggeri non ci sono fratture ossee né altri segni che possano far pensare ad una morte violenta. È quanto è emerso dai primi risultati dell'autopsia svolta ieri sulla salma della trentaduenne scomparsa in zona Colli Aniene a Roma il 14 luglio scorso e ritrovata morta domenica tra i cespugli in via del Mandrione al Tuscolano. Sul caso indaga la Procura della Repubblica di Roma, che ha incaricato gli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato di svolgere gli accertamenti per ricostruire il quadro completo della scomparsa di Emanuela e del ritrovamento del suo cadavere. L'ipotesi formulata al momento è di morte come conseguenza di altro reato. Gli inquirenti ipotizzano che il decesso sia dovuto da un'overdose. I risultati completi dell'autopsia e dei test tossicologici faranno chiarezza sulle cause esatte.

Gli investigatori in attesa degli esiti autoptici cercano di ricostruire le ultime ore di vita di Emanuela. Perché si è allontanata da casa? Era da sola o in compagnia di qualcuno? Com'è arrivata in via del Mandrione dov'è stata trovata morta, ce l'ha portata qualcuno? E chi? Perché lo smartophone di Emanuela non è stato trovato? Sono alcuni degli interrogativi ancora senza risposta. I poliziotti lavorano per acquisire i tabulati telefonici di Emanuela, per risalire ai suoi ultimi contatti.

La speranza degli inquirenti è di estrapolare informazioni utili che possano condurli dalle persone con le quali ha comunicato nelle ultime ore di vita. Gli agenti lavorano anche per acquisire le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell'area in cui è stato trovato il cadavere di Emanuela, negozi, attività commerciali. Video che passeranno al vaglio per verificare se abbiano immortalato il passaggio della trentaduenne.

Emanuela è scomparsa dopo le ore 20 di lunedì 14 luglio e da quel momento non si hanno più avute sue notizie. Sua madre ha lanciato un appello, per chiedere a chi avesse visto Emanuela di aiutare a ritrovarla. "Aiutatemi, sono una mamma disperata" ha detto. Emanuela è uscita di casa quella sera dicendo alla mamma di andare a trovare una sua amica "ma non ci è mai andata". Avrebbe risposto ad un messaggio, poi il silenzio, fino al ritrovamento del suo corpo senza vita alcuni giorni dopo. Sulla morte di Emanuela Ruggeri è intervenuto il presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti: "Secondo la mamma ha incontrato persone sbagliate che hanno portato a questo epilogo".