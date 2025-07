Emanuela Ruggeri morta a Roma, il testimone: “Il corpo coperto da un materasso, l’hanno nascosta”

Antonio Andreuccioli, il testimone che ha trovato Emanuela Ruggeri senza vita in via del Mandrione a Roma, ha spiegato di aver scoperto il corpo sotto ad un materasso: “Qualcuno voleva nasconderla”. L’ipotesi è che sia morte per overdose.

Emanuela Ruggeri.

"Il corpo della donna era coperto da un materasso, qualcuno l'ha nascosta me lo sento". A parlare è Antonio Andreuccioli, il cinquantaseienne che ha trovato il cadavere di Emanuela Ruggeri. La trentaduenne è scomparsa il 14 luglio e rinvenuta senza vita domenica scorsa in via del Mandrione nel quartiere Tuscolano a Roma. È stato Antonio a segnalare il corpo della donna alle forze dell'ordine, il residente ha scoperto dov'era mentre portava a spasso il cane.

"Già da venerdì scorso si sentiva un odore cattivo in quel tratto di via del Mandrione. All'apparenza non c'era nulla, perché il cadavere era coperto da un materasso. Pensavo che si trattasse di una caracassa di animale o di sporcizia". Con il trascorrere delle ore però l'odore non è svanito, ma è diventato sempre più forte, tanto da insospettire Antonio e a spingerlo a capire da dove provenisse. Mentre portava a spasso il cane ha cercato il punto esatto e ha trovato il corpo.

"Dalla posizione del materasso pareva proprio che fosse stato messo apposta per nasconderla, sono convinto di questo". Antonio ha spiegato di aver visto prima comparire i piedi nudi e poi il resto del corpo. È in quel momento che il cittadino si è reso conto che si trattava di una persona. "Non mi sono sporto oltre, ho chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112".

Sul caso di Emanuela Ruggeri scomparsa e ritrovata morta la Procura ha aperto un fascicolo per morte come conseguenza di altro reato, ad indagare è la Polizia di Stato. Tra gli aspetti da chiarire ci sono perché Emanuela si sia allontanata e come sia arrivata in via del Mandrione, se fosse in compagnia di qualcuno oppure se si trovasse altrove e solo in un secondo momento il suo cadavere sia stato abbandonato nel luogo del ritrovamento. Dai primi risultati dell'autopsia sulla salma è Emanuela "non sono emerse fratture ossee né segni di violenza" che possano far pensare ad un omicidio. L'ipotesi maggiormente accreditata finora è che Emanuela sia morta per overdose. Ma saranno i risultati degli esami autoptici e tossicologici a chiarire le cause esatte del decesso.