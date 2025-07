Cosa sappiamo sul cadavere ritrovato a Roma in mezzo ai cespugli: a chi appartiene e da quanto era lì

Un cadavere è stato rinvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 20 luglio 2025 in via del Mandrione. A far scattare l’allarme un passante: scattate immediatamente le indagini.

Immagine di repertorio

Si trovava a passeggi col cane, quando ha sentito un odore forte e acre. Avvicinandosi, ha trovato il cadavere di una persona. E ha fatto immediatamente scattare l'allarme. È quanto avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 20 luglio 2025, a Roma, in via del Mandrione. L'uomo ha immediatamente allertato il 112 e in pochi minuti sono arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118, gli agenti della squadra Mobile e i colleghi della polizia scientifica.

Il corpo si trovava in avanzato stato di decomposizione ed era stato nascosto fra i cespugli che si estendono dalla via Tuscolana fino al Pigneto.

A chi appartiene il corpo trovato al Mandrione e a quando risale la morte

Sebbene sia ancora troppo presto per fare un bilancio effettivo, secondo le prime informazioni emerse il corpo apparterrebbe a una donna. Non è chiaro da quanto tempo si trovi nel punto in cui è stato ritrovato. Secondo le prime analisi, la donna sarebbe morta due settimane fa e sul corpo non sarebbero stati riscontati segni evidenti di violenza. Ma le analisi per cercare di dare un nome alla persona rinvenuta al Mandrione e per accertare le cause della morte continuano. Non è escluso, visto il luogo piuttosto appartato e nascosto fra la vegetazione, che possa trattarsi di una persona che viveva senza fissa dimora.

Le analisi sul corpo: dare un nome alla donna trovata morta al Mandrione

Per cercare di ottenere ulteriori risposte la salma sarà sottoposta ad autopsia. Intanto sono già stati raccolti i primi reperti del caso dagli agenti della Scientifica. Nel frattempo si cerca nelle banche dati di persone scomparse e fra i campioni di Dna per cercare di dare un nome alla donna trovata senza vita a pochi passi dalla ferrovia, poco distante dalla stazione Fs di Roma-Casilina, all'altezza del civico 385. Non si esclude che possa essere richiesto il contributo di associazioni che si occupano di senza fissa dimora: si cercano segnalazioni di persone che vivevano nella zona per cercare di dare un nome e restituire dignità al corpo trovato per caso da un passante in una domenica d'estate a Roma.