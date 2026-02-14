È Alfredo Loreti il motociclista morto sulla Pontina: 48 anni, due figli e volontario della protezione civile

Si chiamava Alfredo Loreti, 48 anni, il motociclista morto sulla Pontina nel pomeriggio di venerdì 13 febbraio. Sposato e padre di due figli, era autotrasportatore.

Alfredo Loreti

Si chiamava Alfredo Loreti l'uomo di 48 anni deceduto ieri, venerdì 13 febbraio 2026, in un tragico incidente sulla via Pontina a Roma, all'altezza del chilometro 13.300 in direzione di Latina. L'impatto, avvenuto intorno alle 17 del pomeriggio, non ha lasciato scampo al 48enne che si trovava alla guida della sua moto, una Ducati Monster. Sposato e con due figli, Loreti era un grande appassionato di motori e volontario della Protezione civile.

Appassionato di motori, autotrasportatore di professione: chi era Alfredo Loreti

Nelle foto su Facebook lo si vede sempre sorridente, gioioso di condividere i suoi momenti in famiglia e le sue passioni. Fra tutte quelle per i motori, sia a due che a quattro ruote. Sfoggiava con orgoglio, oltre alla sua vecchia Ducati, anche una storica Alfa 33 ed era socio del Club Alfisti Romani, che lo ha ricordato con queste parole: "Ci sono persone che non smettono mai di far parte di un luogo, anche quando se ne vanno. Il tuo posto a tavola sarà vuoto, ma la tua luce continuerà a illuminare ogni nostra iniziativa. Fai buon viaggio Alfredo".

Loreti guidava anche per lavoro, faceva l'autotrasportatore. E poi amava la cucina, la comicità (da Checco Zalone a Carlo Verdone) e aiutare agli altri. Da luglio 2024 era diventato volontario della Protezione Civile.

L'incidente su via Pontina: si cerca un camionista

La dinamica in cui ha perso la vita non è ancora del tutto chiara, ma secondo le prime informazioni Loreti deve aver perso per un attimo il controllo della sua moto per cause ancora ignote. Dopodiché il mezzo a due ruote si è scontrato contro una Mercedes. L'impatto è stato fatale.

L'allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto sono arrivati i soccorsi e i tecnici del personale di Anas: un tratto della strada statale 148 è stata chiusa nel tratto in prossimità del Grande Raccordo Anulare. A causa dello schianto, sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi, che non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso del centauro.

I rilievi sono stati effettuati dagli agenti delle pattuglie del IX Gruppo Eur, che hanno iniziato a gestire il traffico e hanno bloccato la circolazione. Dalle ricostruzioni, aiutate dalle testimonianze degli automobilisti che hanno assistito alla scena, sembra che in qualche modo sia coinvolto un camion, il cui guidatore non si è fermato forse non accorgendosi dell'incidente.