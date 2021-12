Durante la serata di Capodanno in molti quartieri di Roma è calata una fitta nebbia Intorno alle 18/19 di oggi, venerdì 31 dicembre, banchi di nebbia sono comparsi su molte strade della Capitale.

A cura di Enrico Tata

Il cielo è sereno, le temperature sono alte (oggi le temperature massime hanno toccato i 19 gradi nelle ore più calde), ma su diversi quartieri di Roma è calata una fitta nebbia. Intorno alle 18 di oggi, venerdì 31 dicembre, banchi di nebbia sono comparsi su molte strade della Capitale. Nonostante il cielo sereno, quindi, è possibile che in diverse zone della Capitale il cielo resti coperto e praticamente invisibile anche allo scoccare della mezzanotte, impedendo ai romani di vedere i fuochi d'artificio. In realtà saranno ben pochi e del tutto illegali, poiché il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato un'ordinanza che vieta proprio i botti di Capodanno su tutto il territorio della Capitale a partire dalla mezzanotte del 31 e fino alle 24 del 6 gennaio.

L'ordinanza vieta l'uso di fuochi d'artificio, petardi, razzi e botti. Sono esclusi i cosiddetti "petardi da ballo", cioè fontane, bengala, bottigliette lancia coriandoli, fontane per torte, girandole, trottole e bacchette scintillanti. Le multe previste per chi non rispetta il divieto arrivano fino a 500 euro.

La pagina Meteo Lazio invita alla massima prudenza a causa della nebbia che "nel corso della notte che potrebbe ricoprire fittamente anche delle arterie stradali principali nei pressi del Grande Raccordo Anulare, Via Appia e soprattutto Pontina (SR148).