Due ragazzi sequestrati in auto per ore, minacciati col coltello e rapinati: arrestata una coppia

Un uomo e una donna di 33 e 25 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Ardea: hanno sequestrato per ore in auto e rapinato una coppia di amici, terrorizzandoli con un coltello.

Hanno sequestrato due ragazzi per ore, costringendoli a salire con loro in auto, terrorizzandoli con un coltello e infine rapinandoli. Un uomo di 33 anni e una 25enne di Aprilia sono stati arrestati dai carabinieri della tenenza di Ardea con l’accusa di rapina aggravata dall'utilizzo di armi, sequestro di persona e lesioni personali. Lui è stato portato nel carcere di Velletri, mentre lei a Rebibbia. Uno dei due ragazzi rapiti è finito al pronto soccorso, fortunatamente con ferite non gravi.

I fatti risalgono a domenica 13 luglio. Due ragazzi si trovavano in una sala slot di Ardea quando sono stati raggiunti dal 33enne. L’uomo, che conosceva uno dei due, si è subito avvicinato con fare minaccioso e, puntandogli contro un coltello a serramanico, li ha costretti a salire nella loro macchina, dove sono stati raggiunti anche dalla 25enne. E, da lì, è cominciato l’incubo, che sembrava non finire mai.

La coppia di rapinatori ha sequestrato i due amici per ore, minacciandoli con il coltello e prendendoli in giro, in uno stato di agitazione costante. Alla fine, dopo avergli rubato portafogli e cellulare, li hanno lasciati in strada, tenendosi la macchina. Una delle vittime è andata al pronto soccorso di Ardea, dove è stata medicata e dimessa con due giorni di prognosi. Le ferite riportate durante le ore di sequestro non si sono fortunatamente rivelate gravi. L'altro ragazzo, invece, non è rimasto ferito. Le indagini sono scattate immediatamente, con i carabinieri che hanno rintracciato l’auto già poche ore dopo. I due responsabili del rapimento sono stati quindi arrestati e portati in carcere.